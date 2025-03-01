Türkiye'den Yemen'e yardım eli

Yıllardır süren çatışmalar nedeniyle insani kriz yaşanan Yemen'de, Türkiye'den gelen yardımlar umut oluyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), savaş ve yoksulluk içinde yaşayan Yemen halkına yardım ulaştırmaya devam ediyor. Binlerce kilometre uzaktan ülkeye gelip buradaki iş ortaklarıyla hareket eden TDV, kampanyalarla ihtiyaç sahiplerine gıda, eğitim, temel ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra su kuyuları açılması, sağlık hizmetlerinin sağlanması gibi projelerle de insanların yaşam koşularının iyileştirilmesine yönelik önemli adımlar atıyor.

TDV'nin bu kapsamda bağışçılarının destekleriyle yaklaşık 1 yıl önce başlattığı Anadolu Külliyesi Projesi tamamlandı. Bu kapsamda Marib kentine 6 kilometre uzaklıktaki Süveyda kamp alanında açılan köy evlerinde, özellikle iç savaşta verdikleri mücadelede uzuvlarını kaybedip engelli olarak hayatını sürdüren ve ekonomik şartları kötü olan 100 ailenin barınma ihtiyaçları karşılandı.

Proje kapsamında TDV tarafından kurulan köyde, cami, okul, sağlık merkezi, çocuk oyun parkı ve 80 ton kapasiteli su kuyusu da yer alıyor. Yemen halkının sağlık ve eğitimden barınmaya hemen hemen her konuda ihtiyaçlarının karşılandığı köye gelen TDV gönüllülerini, çocuklar da ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.

- "ÇADIRDAN ÇIKIP NORMAL BİR EVDE OTURABİLECEKLERİ KONUT SİSTEMİNİ DÜŞÜNDÜK"

TDV'nin Yemen Koordinatörü Muhammet Burhanettin Alkan, AA muhabirine, projenin yaklaşık 1 yıl önce başladığını, ülke şartlarından dolayı projenin tamamlanmasının biraz zaman aldığını söyledi.

Projenin açılışını yapmak için ülkeye geldiklerini ifade eden Alkan, şöyle konuştu:

"Projemiz en başta 100 konut projesiyle başladı. Buranın hemen arkasındaki kampta binlerce kişi yaşıyor. Çadırdan çıkıp normal bir evde oturabilecekleri konut sistemini düşündük. 2+1 şeklinde ufak evler mevcut. Her blok 4 dairelik ve 39 metrekareden oluşuyor. Banyo, tuvalet, salon ve oturma odası var. Bu evler onlar için yeterli mi tartışılır ama daha önce yaşadıkları çadır ortamına göre çok çok daha refah içinde yaşıyorlar diyebiliriz. Bu konutlara başladığımızda, 'Madem burayı bir köy haline getirmeyi düşünüyoruz, bu sadece konutla kalmasın.' dedik. Çünkü bu insanların ihtiyaçları var. Cami, okul, sağlık ocağı gibi yerler yok ve normalde bu tarz yerlerde bunlar olduğunda çadır şeklinde olur. Buradaki insana bir şey olsa 6 kilometre mesafedeki Marib şehrine gidip gelmek, buradaki insanlar için çok kolay bir şey değil. Biz de bu yüzden bu köye cami, okul, sağlık merkezi ve çocuklar için oyun parkı ekledik."

Alkan, ayrıca temel ihtiyaç olan suyu da köye getirmeyi başardıklarını belirterek açtıkları kuyuyla tüm evlere, camiye, okula ve sağlık merkezine su verildiğini dile getirdi.

Aynı zamanda bölgedeki insanların da faydalanması için köyün dışına çeşmeler yaptıklarını anlatan Alkan, şunları kaydetti:



"Bu çeşmelerden ihtiyaç sahipleri yararlanacak. Bütün bunlar, bağışçılarımızın bağışlarıyla oluştu, Allah onlardan razı olsun. Yemen'de maalesef birçok noktada hizmet ve altyapı eksikliği mevcut. Bunların başında savaşta zarar görmüş, uzvunu kaybetmiş, artık yürüyemez hale gelmiş insanlar bulunuyor. Bunun için devamlı tedavi hizmeti alamıyorlar. Kendileri bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor. Bunlar aslında bir nevi toplumun görünmez yüzü. Burada kalanlar savaş mağduru insanlar. Biz bunları biraz daha faydalanıcı olarak hedeflemeye çalıştık. Çünkü ihtiyaç sahibi dediğimizde çok fazla insan var, hepsi kan ağlıyor ve kimi alalım dediğimizde, kriterimiz kalmıyor. Artık biz maalesef kötünün de kötüsüne gitmeye başladık ki bu kişiler şu anda bu köyde oturan 100 aileden ibaret."

- "OSMANLI BURADA 400 YIL HÜKÜM SÜRMÜŞ, KARDEŞLİĞİMİZİ KAYBETMEDİK"

Binlerce kilometreden gelip insanların dertlerine deva olmaya çalıştıklarını vurgulayan Alkan, "Osmanlı burada 400 yıl hüküm sürmüş ve bitmeyen bir kardeşlik durumu var. Artık şartlar zorlaşsa da kardeşliğimizi kaybetmedik. Buraya geldiğimiz zaman yabancı bir yere gelmiş gibi hissetmiyoruz. Yemen coğrafi olarak çok farklı ama insani olarak farklı bir yere gelmiyoruz." dedi.

Yemen Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ali El Abab da Yemen'de eğitim yetersizliği olduğuna dikkati çekerek "Yaklaşık 1500'den fazla okul bu savaş sürecinde eğitim veremez hale geldi. Bu yüzden öğrenciler de eğitimsiz kaldı. Türkiye Diyanet Vakfının burada açtığı okulda 600 öğrenciye hizmet verilecek ama bu, yeterli değil daha fazla okula, daha fazla desteğe ihtiyaç var. Öğretmenlerimizin maaşları 30 dolar civarında ve çok düşük ücretle çalışıyorlar. Bununla ilgili girişim olsa ekstra destek alındığında en azından eğitim süreçleri daha rahat devam eder ve eğitimin kalitesi artar. Türkiye halkına bu hizmetleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Marib Vali Vekili Abd Rabbo Miftah ise köyün açılmasının büyük bir etkiye sahip olduğunu dile getirerek "Burada 100 kişiye konut sağlandı ve 600 öğrencinin okuyacağı okul var. Bunların hepsi insanlara yardım için yapıldı. Bu proje örnek bir proje. İnsana sağlanan destekle her açıdan tamamlanmış sürdürebilir bir projenin yapılması bizim çok arzuladığımız şeylerden biri. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.