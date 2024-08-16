Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın çöl bölgesi La Guajira'da yaşayan "Barrancon Yerli Halkı" için içme suyu arıtma sistemi kurdu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, toplamda 60 ailenin yaşadığı Barrancon bölgesinde, temiz suya erişim sağlayan projenin açılışı gerçekleştirildi.

İçme suyu arıtma sisteminin açılışına, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Kolombiya Devlet Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Ajansı (APC Colombia) Genel Direktörü Eleonora Betancur Gonzalez, Barrancas Belediye Başkanı Vicente Berardinelli Carrillo, La Guajira Üniversitesi Rektörü Carlos Arturo Robles Julio, TİKA yetkilileri ve bölge halkı katıldı.

Törende konuşan APC Genel Direktörü Betancur, TİKA'nın Kolombiya'daki kırılgan gruplara sağladığı doğrudan projelere değinerek, "Bugün bu proje ile TİKA, ülkemizin önceliklerine ve yerli toplulukların ihtiyaçlarına gösterdiği ilgiyi bir kez daha somutlaştırdı. Bu tür işbirlikleri ülkelerimizi yakınlaştırıyor ve bağlarımızı güçlendiriyor." dedi.

Barrancas Belediye Başkanı Berardinelli ve La Guajira Üniversitesi Rektörü Robles de bölgede suya erişim konusunda yaşanan ciddi altyapı eksikliklerine dikkati çekerek, Türkiye'ye söz konusu proje için teşekkürlerini sundu.

Yerli çocukların gösterileri ile başlayan törende yapılan konuşmaların ardından su arıtma odası ve Wotkasainru Etno-eğitim Merkezi ziyaret edildi.

Saatte 500 litre su arıtma kapasitesine sahip sistem, bölgedeki tüm nüfusa ve özellikle 53 öğrenciye hizmet veren Wotkasainru Etno-eğitim Merkezi'ne temiz su sağlayarak salgın hastalıkların önüne geçmeyi hedefliyor.

- LA GUAJİRA'DA YILLARDIR BİTMEYEN SU KRİZİ



Venezuela sınırındaki La Guajira'da yaşanan çöl iklimi ve kaynak yetersizliği nedeniyle bölge halkı temiz suya erişim konusunda ciddi sorunlar yaşıyor.

Su kaynaklarına ulaşmak için uzun mesafeler kateden yerli topluluklar, salgın hastalıklar ve gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalıyor.

La Guajira'da hayata geçirilen bu proje, bölgedeki uluslararası girişimlere örnek teşkil ediyor. Temiz suya erişim, Birleşmiş Milletlerin (BM) 6 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi kapsamında da vurgulanan bir konu olarak, çöl koşullarında yaşayan yerel halkların yaşam standartlarının artırılmasında büyük önem taşıyor.