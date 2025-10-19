İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2025 Pazar / 27 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'nin 17. ''İyilik Gemisi'' yurda dönüyor
Dünya

Türkiye'nin 17. ''İyilik Gemisi'' yurda dönüyor

Türkiye'nin 17. 'İyilik Gemisi' yurda dönüş için Mısır'ın El-Ariş Limanı'ndan ayrıldı.

AA19 Ekim 2025 Pazar 13:15 - Güncelleme:
Türkiye'nin 17. ''İyilik Gemisi'' yurda dönüyor
ABONE OL

Türkiye'den Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan 17. "İyilik Gemisi", yardım malzemelerinin indirilmesinin ardından yurda dönmek üzere Mısır'ın El-Ariş Limanı'ndan ayrıldı.

Yaklaşık 900 tonluk insani yardım malzemelerinin tamamının tırlara yüklenmesinin ardından gemi, dönüş için rotasını Türkiye'ye çevirdi.

AFAD koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında, yardımları taşıyan 52 tır ise Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket etti.

İnsani yardım taşıyan gemi, 14 Ekim Salı günü Mersin Uluslararası Limanı'ndan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katıldığı programla uğurlanmış, 17 Ekim'de El-Ariş Limanı'na ulaşmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.