Türkiye'nin 17. ''İyilik Gemisi'' yurda dönüyor

Türkiye'den Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan 17. "İyilik Gemisi", yardım malzemelerinin indirilmesinin ardından yurda dönmek üzere Mısır'ın El-Ariş Limanı'ndan ayrıldı.
Yaklaşık 900 tonluk insani yardım malzemelerinin tamamının tırlara yüklenmesinin ardından gemi, dönüş için rotasını Türkiye'ye çevirdi.
AFAD koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında, yardımları taşıyan 52 tır ise Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket etti.
İnsani yardım taşıyan gemi, 14 Ekim Salı günü Mersin Uluslararası Limanı'ndan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katıldığı programla uğurlanmış, 17 Ekim'de El-Ariş Limanı'na ulaşmıştı.