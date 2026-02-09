Türkiye'nin 2 bin askerli çıkarması ses getirdi: Viyana kuşatmasından bu yana Avrupa'da bir ilk

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığınca 8-20 Şubat'ta Almanya'da düzenlenecek ve NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı Steadfast Dart-26 dün başladı. Tatbikat, 8 farklı müttefik ülkeden yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Kuvvet Komutanlığı (SHAPE) tarafından planlanan tatbikat, müttefik kuvvetlerin kriz bölgelerine süratle intikal ve yığınaklanma kabiliyetlerini test etmeyi amaçlıyor.

YERLİ SİLAHLAR SAHNEDE

Tatbikata Türkiye'den; 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesindeki Motorlu Piyade Taburu, Topçu Bataryası, İstihkâm Savaş Bölüğü, Bakım Birliği ve Sahra Hizmet Bölüğü katılıyor. Türk birliği, envanterdeki yerli ve milli imkanlarla üretilen silah, teçhizat ve mühimmatı kullanacak. İntikal süreci, 20 Ocak 2026 tarihinde Türkiye'nin çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu ve sivil nakliye gemileriyle başladı. Deniz yoluyla Almanya'nın Emden Limanı'na ulaşan araç, gereç ve mühimmatlar, hava yoluyla bölgeye sevk edilecek personel ile buluştu.

TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında görevli kara unsurlarımızı Emden/Almanya Limanı'na başarıyla ulaştırdı.



Gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Mehmetçik yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da görevinin başında.



— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2026

Milli Savunma Bakanlığı, "TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında görevli kara unsurlarımızı Emden/Almanya Limanı'na başarıyla ulaştırdı" notuyla yaptığı paylaşımda Mehmetçik'in yerli ve milli silah sistemleriyle yaptığı çıkarmanın görüntülerini yayınladı. Tatbikat kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan çıkış yapan uçaklarımız da Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştı.

SEÇKİN BİRLİKLER KATILIYOR

NATO'nun caydırıcılığını güçlendirmek ve savunmasını desteklemek amacıyla oluşturulan "Müttefik Mukabele Kuvveti" (ARF) taahhütleri kapsamında, Türkiye stratejik bir görev üstleniyor. 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından görevlendirilen birliklerden teşkil edilen Muharebe Grubu, yaklaşık 3 hafta sürecek olan tatbikatta Türkiye'yi temsil ediyor. TSK kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile tatbikatta boy gösteriyor.

TÜRKİYE'NİN KRİTİK ROLÜ

Lojistik hazırlıkların tamamlanmasının ardından Türk birliği, Almanya'daki Bergen Tatbikat Alanı'nda konuşlanacak. Mehmetçik, burada müttefik ülke personeliyle çeşitli muharebe sahası fonksiyon alanlarında ortak eğitimler gerçekleştirecek. Tatbikat ile NATO kapsamındaki 'birlikte çalışabilirlik' yeteneklerinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Dev organizasyon, NATO'nun yüksek hazırlık düzeyli kuvvetlerinin stratejik intikal kabiliyetini ölçerken, Türkiye'nin ittifak içindeki kritik rolünü ve teknolojik gücünü bir kez daha ortaya koyacak.

Türkiye'nin Almanya'daki NATO tatbikatına yaptığı 2 bin askerli çıkarma Yunanistan'da ses getirdi. Yunan basını TCG Anadolu ve uçaklarla yapılan çıkarmayı manşete taşıdı. Çıkarmayı Viyana kuşatmasının ardından Türk ordusunun Avrupa'ya dönüş havası yansıttığını yazan Yunan basını, "Viyana kuşatmasından bu yana Avrupa'da bu kadar çok asker var" yorumunda bulundu.

AVRUPA GRÖNLAND'A BİR AVUÇ ASKER TAŞIMIŞTI

Türkiye, Almanya'daki dev tatbikata 2 bin asker taşırken, Avrupa ülkeleri ise ABD Başkanı Trump'la yaşadıkları Grönland geriliminde Ada'ya keşif amaçlı sadece 38 asker gönderebilmişti. Grönland'a Fransa 15, Almanya 13, İsveç 3, Norveç ve Finlandiya 2'şer, İngiltere ve Hollanda ise 1'er asker yollamıştı.