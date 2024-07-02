İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2024 Salı / 26 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7028
  • EURO
    35,1192
  • ALTIN
    2448.34
  • BIST100
    10367.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı hayatını kaybetti
Dünya

Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı hayatını kaybetti

Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy, İstanbul'daki evinde 103 yaşında hayatını kaybetti.

AA2 Temmuz 2024 Salı 10:27 - Güncelleme:
Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı hayatını kaybetti
ABONE OL

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajıyla Dr. Nilüfer Gürsoy'un vefat ettiğini duyurdu.

Uysal paylaşımında, "Asırlık bir çınarın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kurucu liderimiz, 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın kızı, her ziyaretimiz vesilesiyle demokrat geleneğe derin bağlılığını müşahede ettiğim Adalet Partisi eski milletvekilimiz Nilüfer Gürsoy Hanımefendi'yi kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Başta Bayar ve Gürsoy Ailesi olmak üzere tüm dava arkadaşlarımızın, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

- NİLÜFER GÜRSOY KİMDİR?

Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Reşide Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy, 1921 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Demokrat Parti Kütahya eski Milletvekili Dr. Ahmet İhsan Gürsoy'un eşi olan Dr. Nilüfer Gürsoy, Adalet Partisinden 13. Dönem Bursa, 15. ve 16. dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

Aynı zamanda Celal Bayar Vakfı Başkanlığı görevini de yürüten Dr. Gürsoy, İstanbul'daki evinde 103 yaşında yaşamını yitirdi.

Dr. Gürsoy için bugün ikindi namazına müteakip İstanbul Erenköy Galip Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

Dr. Nilüfer Gürsoy, yarın saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.