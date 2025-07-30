Almanya, yıl sonuna kadar 20 Eurofighter savaş uçağı ve 6 bin 500 zırhlı araç alacak.

ALMANYA'DAN DİKKAT ÇEKEN EUROFIGHTER HAMLESİ

Türkiye'nin Eurofighter adımının ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Almanya, hava savunma ve saldırı kapasitesini genişletmek adına 20 adet Eurofighter savaş uçağı almayı planlıyor.

Eurofighter anlaşması! Bakan Güler: 40 civarında uçak sahibi olmayı planlıyoruz İngiliz basınının Alman ordusundan adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberde, Eurofighter alımının Almanya'ya 4 ila 5 milyar euroya mal olacağı belirtildi.

Türkiye'nin Eurofighter adımının ardından atağa kalkan Almanya, orduyu modernize etme ve yeni silah sistemleri temin etmek üzere milyarlarca euro harcamayı planlıyor.

EUROFİGHTER İÇİN 5 MİLYAR EURO KAYNAK!

Habere göre Almanya, 20 Eurofighter savaş uçağı, 3 bin Almanya-Hollanda ortak yapımı Boxer zırhlı savaş aracı ve 3 bin 500 Finlandiya yapımı Patria zırhlı personel taşıyıcı almayı planlıyor.

ALMANYA'DAN EUROFIGHTER SATIŞINA ONAY

Türkiye'ye "Eurofighter" onayı Eurofighter savaş uçakları için 4-5 milyar euroyu gözden çıkaran Almanya, zırhlı savaş aracı ve zırhlı personel taşıyıcı için de yaklaşık 17 milyar euro harcayacak.

Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışıyla ilgili onay verdiği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya Savunma Bakanlığının Türkiye'ye gönderilen mektupla söz konusu onayı verdiğini, Alman hükümetinin bu ihracat desteğini ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde sağladığını ifade etti.

Kornelius, "Alman hükümetinin, sanayiden gelen bir ön talebe olumlu yanıt verdiğini teyit edebilirim. Savunma Bakanlığı da bunu Türk hükümetine iletti." dedi.

Sözcü Kornelius, ayrıca konuyla Başbakan Friedrich Merz'in Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşme yaptığını da doğruladı ancak görüşmenin zamanı ve içeriği konusunda bilgi vermedi.

Avrupa'nın ortak geliştirdiği 4.5 nesil çok maksatlı savaş uçağı Eurofighter Typhoon, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'yı da içeren konsorsiyum tarafından üretiliyor.

8 yıl sonra ilk siparişi Türkiye'den aldılar