32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7057
  • 6,3934
  • 254.638
  • 98156.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj çalışması, Rum basınını korkuttu

TÜRKİYE'ye ait Yavuz sondaj gemisinin Karpaz açıklarına ulaşması Rumları tedirgin etti. Rum medyası, Fatih sondaj gemisi ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından Yavuz'un da bölgeye ulaşmasını, 'kuşatma' ve 'Ada etrafında Türk üçgeni' yorumlarıyla verdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri, Rum medyasında geniş yer buldu. 2 aydır Baf açıklarında faaliyet yürüten Fatih sondaj gemisi ile Limasol´un güneyinde bulunan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz´u da bölgeye göndermesi, Rumları endişeye itti.
 
Rum basını, 'Türkiye, Yavuz´un Karpaz´a gelmesiyle Kıbrıs´ı çevreledi' manşetini attı. Gazeteler, 'volta atma', 'kuşatma' ve 'Ada etrafında Türk üçgeni' yorumlarına yer verdi. Türk sondaj ve araştırma gemilerinin güvenliğinin, 9 insansız hava aracı, savaş gemileri ve denizaltılarla sağlandığı ifade edildi. 
 
Gazeteler ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda kararlı olduğuna dikkat çekti.
 
Çalışmalarla ilgili Rum Başkanlık Sarayı´ndan yapılan açıklamada ise, "Türkiye tarafından egemenlik haklarımızın tekrarlanan ihlaller tırmandırılıyor. Türkiye, uluslararası hukuka aykırı ve Avrupa Birliği´ni dikkate almadan bölgede yeni emrivakiler yaratıyor" ifadeleri kullanıldı.
 
Rum Yönetimi de Türkiye´yi, Kıbrıs sorununda BM kararları temelinde diyaloga çağırdı. 

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hakkari'de 2 askerimiz şehit oldu

Hakkari'de 2 askerimiz şehit oldu

Kilosu 20 liraya satılıyor, yüz güldürdü

Kilosu 20 liraya satılıyor, yüz güldürdü

Arda Turan'a Galatasaray yolu açıldı

Arda Turan'a Galatasaray yolu açıldı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

MHP lideri Devlet Bahçeli: O dönem bitti

MHP lideri Devlet Bahçeli: O dönem bitti

Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde

Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde

Dezenformasyonu ortaya çıkaran SETA'ya karşı linç girişimi

Dezenformasyonu ortaya çıkaran SETA'ya karşı linç girişimi

Aygır Gölü'nü istila etmişlerdi... Harekete geçildi

Aygır Gölü'nü istila etmişlerdi... Harekete geçildi
 

POPÜLER HABERLER

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

'Kopya' telefonlar 4 ayda kapatılacak! İşte yapmanız gerekenler

'Kopya' telefonlar 4 ayda kapatılacak! İşte yapmanız gerekenler

ÖTV'nin ardından Kartal Açık Oto Pazarı'ndan ilk fiyatlar

ÖTV'nin ardından Kartal Açık Oto Pazarı'ndan ilk fiyatlar

'Yavuz' Avrupa'yı rahatsız etti! Hadsiz çıkış

'Yavuz' Avrupa'yı rahatsız etti! Hadsiz çıkış

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA