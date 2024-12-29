Türkiye'nin arabuluculuğu Sisi ile Macron görüşmesine damga vurdu: İlgiyle takip ediyoruz

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

İki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme olanaklarını ele alan Sisi ve Macron arasında, Fransız şirketlerin Mısır'daki kalkınma projelerine yatırım yapması konusu da görüşüldü.

Sisi ve Macron görüşmesinde, bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bölgesel konulara dikkati çeken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Afrika Boynuzu'ndaki güven ve istikrar ile Mısır milli güvenliği arasında güçlü bağların olduğunu belirtti.

Sisi, hem ikili işbirliği hem de Somali'nin talepleri doğrultusunda Afrika Birliği Destek ve İstikrar Misyonu'na katılımlarıyla bu ülkenin güven ve istikrarını sağlamaya destek verdiklerini dile getirdi.

Türkiye'de, Etiyopya ile Somali arasında imzalanan Ankara Bildirisi'ne işaret eden Sisi, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ve Somali arasında varılan anlaşmayı (Ankara Bildirisi) ilgiyle takip ediyoruz. Bu anlaşmanın Afrika Boynuzu bölgesinde güven ve istikrarı sağlamasını umut ediyoruz. Bunun ayrıca uluslararası hukuka uygun olmasını umut ediyoruz."

- ANKARA SÜRECİ

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız ülke olarak tanıması, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.

Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.