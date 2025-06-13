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Dünya

Türkiye'nin arabuluculuğu sonuç verdi: 1200 asker ve sivilin cenaze teslim edildi

Türkiye'nin arabuluculuğuyla İstanbul'da gerçekleşen müzakereler kapsamında Rusya, Ukrayna'ya 1200 asker ve sivilin cenazesini iade etti. Sürece Uluslararası Kızılhaç Komitesi de destek verdi.

AA13 Haziran 2025 Cuma 18:28 - Güncelleme:
Türkiye'nin arabuluculuğu sonuç verdi: 1200 asker ve sivilin cenaze teslim edildi
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Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'ne ait Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul müzakerelerinde varılan anlaşmalar gereği Rusya'dan Ukrayna'ya 1200 Ukraynalının cenazesinin teslim edildiği belirtildi.

Rusya'dan, asker ve sivillerin cesetlerinin iade edildiği aktarılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rusya tarafına göre, cenazeler askeri personel de dahil olmak üzere Ukrayna vatandaşlarına ait. Geri gönderme, İstanbul'daki anlaşmalara uygun olarak gerçekleşti."

Ölen asker ve sivillerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların yapılacağı belirtilen açıklamada, cenazelerin iadesi sürecinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ukrayna'nın ilgili birimlerin yoğun çalışma yaptığı anlatıldı.

Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan bir kaynak ise Rusya'nın Ukrayna'ya 1200 askerin cenazesini bugün teslim ettiğini, ancak Ukrayna tarafının Rus asker cesedi vermediğini bildirdi.

İSTANBUL'DA ÇEŞİTLİ UZLAŞMALAR SAĞLANMIŞTI

2 Haziran'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Bu anlaşma gereği, 9 ile 10 ve 12 Haziran tarihlerinde Rusya ile Ukrayna arasında üç aşama olarak 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.

Ayrıca Ukrayna 11 Haziran'da, 1212 Ukraynalı askerin cenazesinin Rusya'dan Ukrayna tarafına teslim edildiğini duyurmuştu. Rusya da buna karşılık Rus Silahlı Kuvvetleri mensubu 27 askerin cenazesinin iade edildiğini açıklamıştı.

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