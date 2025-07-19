İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2025 Cumartesi / 24 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4343
  • EURO
    47,1614
  • ALTIN
    4350.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'nin arabuluculuğu temeli attı… Ukrayna-Rusya hattında yeni müzakere beklentisi
Dünya

Türkiye'nin arabuluculuğu temeli attı… Ukrayna-Rusya hattında yeni müzakere beklentisi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'da yürütülen esir takası görüşmelerine atıfla Rusya'ya gelecek hafta üçüncü tur müzakereler için çağrı yaptı. “Ateşkesin sağlanması için her şey yapılmalı” diyen Zelenski, barış için liderler düzeyinde toplantıya hazır olduklarını vurguladı.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 20:48 - Güncelleme:
Türkiye'nin arabuluculuğu temeli attı… Ukrayna-Rusya hattında yeni müzakere beklentisi
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılmasını teklif etti.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya tarafıyla esir takası konularında görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "İstanbul'daki son toplantıda varılan anlaşmaları yerine getirmeye devam ediyoruz. Ekip şu anda başka bir takas üzerinde çalışıyor." dedi.

Eski Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerinin gelecek hafta yapılması teklifini götürdüğünü belirten Zelenski, "Müzakere dinamikleri artırılmalıdır. Ateşkesin sağlanması için her şey yapılmalıdır. Ve Rus tarafı kararlarından kaçınmayı bırakmalıdır." diye konuştu.

Zelenski, barışı sağlamak için liderler düzeyinde bir toplantı yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna böyle bir toplantıya hazır." ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.