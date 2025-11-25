İSTANBUL 16°C / 10°C
Dünya

Türkiye'nin artan varlığı alarma geçirdi: İsrail için işler hiç iyiye gitmiyor

Türkiye'nin Gazze ve Suriye'deki aktif pozisyonu, İsrail basınında gündem oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump ilişkisine dikkat çekilirken, Tel Aviv yönetiminin Türkiye'nin artan etkisinden endişelendiği ifade edildi. İsrail medyası, 'Tel Aviv için işler iyi gitmiyor' yorumunda bulundu

HABER MERKEZİ25 Kasım 2025 Salı 15:28 - Güncelleme:
Türkiye, bölgede etkin güç olarak son zamanlarda ön plana çıkmayı sürdürüyor. Özellikle Suriye'deki yaşanan rejim değişikliğinde kritik rol oynayan Türkiye, Gazze konusundaki hassasiyetini tüm dünyaya haykırarak İsrail'e karşı tutumunu sergiliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN VE TRUMP YAKINLIĞI TEL AVİV'İ RAHATSIZ ETTİ

İsrail basını, Türkiye'nin özellikle Orta Doğu'da önemli bir yere gelmesi ve söz sahibi olmasından dolayı rahatsızlığını dile getirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki yakın ilişkilerin yaşanması da Tel Aviv medyasını çıldırttı.

Tel Aviv basını, Türkiye'nin bölgede etkin güç olmasından dolayı İsrail yönetiminin endişe duyması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin bölgedeki saygınlığının artması İsrail'de tehlike çanları çalması anlamına geldiği belirtilen haberde, "Erdoğan, Suriye ve Gazze'ye asker gönderiyor, giderek daha fazla ilerliyor. İsrail'in endişelenmesi gereken bir hızda silahlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

"İSRAİL İÇİN HİÇ İYİYE GİTMİYOR"

Öte yandan Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Ukrayna-Rusya ve Gazze-İsrail çatışmalarındaki aktif rol aldığı belirtilen haberde, yaşananların İsrail için hiç iyiye gitmediği de belirtildi.

