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Dünya

Türkiye'nin askeri gücüne vurgu yaptılar: NATO içindeki en büyük silahlı kuvvetlerden birine sahip

Türkiye'nin NATO içindeki en büyük silahlı kuvvetlerden birine sahip olduğunun altını çizen Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Türkiye'nin ittifakın bir üyesi olarak her zaman çok güvenilir bir ortak olduğunu söyledi.

AA15 Kasım 2024 Cuma 18:53 - Güncelleme:
Türkiye'nin askeri gücüne vurgu yaptılar: NATO içindeki en büyük silahlı kuvvetlerden birine sahip
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Savunma Bakanı Pistorius, Ortak Silahlanma İşbirliği Örgütü'nün (OCCAR) Bonn'daki toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye, bir NATO ortağı ve dolayısıyla NATO'nun güneydoğu kanadında da önemli bir ortak. NATO içindeki en büyük silahlı kuvvetlerden birine sahip. Her zaman güvenilir ve çok güvenilir bir ortak olduklarını kanıtlamışlardır." dedi.

Pistorius Türkiye'nin BRICS ülkeleri ile çok ılımlı, çok yüzeysel bir işbirliği olduğuna da dikkati çekti.

"SİSTEMLER BİRBİRLERİYLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE BİRLİKTE ÇALIŞTIRILABİLİR"

Türkiye'nin Rusya'dan silah aldığını belirten Pistorius, "Birbirimizle diyalog halinde olmamız ve mümkün olan her yerde işbirliğini teşvik etmemiz çok önemli." diye konuştu.

Pistorius, "Avrupa, gelecekte kendi güvenliğine daha fazla yatırım yapmalı ve bunu tercihen ortaklar arasında koordineli bir şekilde, ortaklaşa yapmalı. Ortak bir yaklaşım herkes için daha elverişli olacaktır. Ayrıca sistemler birbirleriyle değiştirilebilir ve birlikte çalıştırılabilir." dedi.

SAVUNMA BAKANI OLARAK KALMAK İSTİYORUM

Pistorius'a isminin Olaf Scholz'un yerine Başbakan adayı olarak geçtiğinin hatırlatılması üzerine, "Kimsenin bana sormadığı bir şeyi göz ardı etmem ya da kimsenin bana sormadığı bir şey için hazır olduğumu beyan etmem. Ancak her zaman söylediğim şeyi söyleyebilirim. Devam etmeye karar vermiş mükemmel bir Federal Şansölyemiz var." dedi.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 11 Ocak'ta çalıştayının olacağını hatırlatan Pistorius, "Başbakan, orada tekrar aday gösterilecek. Bunu tamamen bekliyorum." ifadesini kullandı.

Pistorius 23 Şubat 2025'te yapılacak genel seçimin ardından kurulacak hükümette Savunma Bakanı olarak kalmak istediğini de vurgulayarak, "Bakmam gereken gerçekten çok iş var. Buna devam etmek istiyorum, çünkü henüz bitmedi" dedi.

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