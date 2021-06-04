Kardeş ülkeden iş birliği çağrısı! ''Türkiye'nin bölgedeki rolü çok önemli''

AA 04 Haziran 2021 Cuma 16:54 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 16:56

Alagiç, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret ederek Bosna Hersek'in genel yapısı ve yatırım imkanları hakkında bilgi verdi.

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkilerin üst düzey olduğuna işaret eden Alagiç, "İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 700 milyon dolar. Bunu 1 milyar dolara çıkarmak için çaba harcıyoruz. Türkiye'nin Balkanlardaki rolü çok önemli. Bosna Hersek, Avrupa'nın kalbinde bir ülke. Nüfusu 3,5 milyon ama buradan 650 milyon nüfusluk bir pazara ulaşılması mümkün. Bosna Hersek stratejik konumu, elverişli ticari alanları, rekabetçi fiyatta nitelikli iş gücü, istikrarlı finansal sistemi, düşük işletme maliyetleri, cazip yatırım lokasyonları bakımından yabancı yatırımcılara önemli avantajlar sunuyor." ifadesini kullandı.

Otomotiv, metal, tarım, tekstil ve ahşap sanayi alanlarının Bosna Hersek'in geleneksel olarak en güçlü sektörleri olduğunu vurgulayan Alagiç, "Türk girişimcilerle daha çok iş birliği yapmak istiyoruz. Türk firmaların girişimci ruhundan yararlanmak istiyoruz. İnşallah sizlerin de desteğiyle ilişkilerimizi en yakın zamanda daha ileriye taşıyacağız." dedi.

Murzioğlu ise Samsun'un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelinin yanı sıra öne çıkan sektörlerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye ve Bosna Hersek'in iki kardeş ülke olduğunu vurgulayan Murzioğlu şunları kaydetti:

"Tarihi köklerle sağlam biçimde bağlı olduğumuz Bosna Hersek ile ilişkilerimiz bizim için hep önem arz eder. Bosna Hersek bizim geçmişten bu yana bağlarımızın olduğu dost ve kardeş ülkemizdir. İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çok olanak var. Var olan gönül köprüsünü sanayi, ticaret başta olmak üzere her alanda geliştirmek için üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Sizin de desteklerinizle Bosna Hersek'in bir kentinin sanayi ve ticaret odası ile kardeş oda olmaya hazırız. Birlikten kuvvet doğar. Bunu da birlikte yapmak istiyoruz."

Alagiç, Samsun Valisi Zülkif Dağlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e de ziyarette bulundu.