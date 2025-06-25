İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Erdoğan ve Starmer, Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alan Erdoğan ve Starmer, İsrail ile İran arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğu konusunda görüş birliğine vardı.

Ayrıca, Gazze'deki durumu da masa yatıran ikili, bölgeye yardımların artırılması ve "kabul edilemez" haldeki duruma son verilmesi konusunda mutabakata vardı.

Ukrayna konusunda görüşlerini dile getiren Starmer, Ukrayna'da görev yapması planlanan Gönüllüler Koalisyonunun kurulmasında verdiği destek ve barış görüşmelerinde oynadığı rolden dolayı Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

İki liderin, Türkiye-İngiltere arasındaki askeri işbirliğinin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği görüşmede taraflar, serbest ticaret anlaşması görüşmelerinde kaydedilen ilerlemeden duyduğu mutluluğu da paylaştı.