Türkiye'nin barıştırdığı iki ülkeden ortak yazılı bildiri

Jula ve Hussein, resmi ziyaret kapsamında geldikleri Somali'nin başkenti Mogadişu'da General Rage ile görüştü.

Görüşmenin ardından yayımlanan ortak yazılı bildiride, Etiyopya ulusal savunma kuvvetlerinin Somali'deki operasyonlarına devam etme kararı aldığı açıklandı.

Bildiride, Addis Ababa ve Mogadişu yönetimlerinin, Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetlerinin, Somali'deki Afrika Birliği Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM) kapsamında bu ülkedeki operasyonlarına devam etmesine dair bir anlaşma imzaladıkları belirtildi.

Komutanların Somali ve bölgedeki güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edilen bildiride, Afrika Boynuzu ve tüm Afrika kıtasında barış, güvenlik ve istikrarın korunmasının önemine dikkat çekildi.

Bildiride ayrıca, terör örgütü Eş-Şebab'ın ortadan kaldırılmasına yönelik devam eden çabaların tam desteklenmesi gerektiğine vurgu yapılarak, terörizmle mücadeledeki kararlılığın altı çizildi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un 14-16 Şubat'ta Addis Ababa'da gerçekleştirdiği diplomatik görüşmelerin ardından bu gelişmenin yaşanması dikkati çekti.

- ETİYOPYA VE SOMALİ ARASINDAKİ KRİZ VE ANKARA SÜRECİ

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak 2024'te imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık 2024'te Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.