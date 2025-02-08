Türkiye'nin bölgedeki rolünden memnun kaldılar: Güçlü ilişkilere büyük değer veriyoruz

Al Musalam, Türkiye'ye ziyaretine ve iki ülke arasındaki ilişkilere dair AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Türkiye ile Bahreyn arasında yakın ve tarihi bir dostluk ilişkisi bulunduğunu belirten Al Musalam, 1973'te başlayan diplomatik ilişkilerin, çeşitli düzeylerde karşılıklı anlayış ve ortak işbirliğiyle geliştiğini ifade etti.

Al Musalam, iki ülke liderlerinin dikkatiyle ilişkilerin güçlü ve köklü şekilde ilerlediğini kaydederek siyaset ve ekonominin yanı sıra sağlık, eğitim, turizm ve kültür dahil birçok alanda işbirliği sağlandığını anlattı.

İki ülke yetkililerinin 17'nin üzerinde resmi ziyarette bulunduğunu ve çeşitli alanlarda 38 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalandığını hatırlatan Al Musalam, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife'nin Ağustos 2016'da Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve Şubat 2017'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahreyn'e ziyarette bulunduğunu anımsattı.

Al Musalam, bu ziyaretler sırasında savunma, diplomasi, eğitim ve ekonomik işbirliği alanlarında anlaşmalar imzalandığını aktararak Türkiye ile Bahreyn arasındaki üst düzey işbirliğinin iki ülkeye ve halklarına fayda getirdiğini dile getirdi.

- PARLAMENTOLAR ARASI İŞBİRLİĞİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un davetiyle Türkiye'yi ziyaret ettiğini anlatan Al Musalam, parlamentolar arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık oluşturduğunu ve çeşitli platformlarda bu alandaki işbirliğini sürdürdüklerini söyledi.

Al Musalam, ziyaret kapsamında ikili ilişkileri ve işbirliği alanlarını ele aldıklarını aktararak "Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Bahreyn Temsilciler Meclisi Arasında İş Birliği Protokolü" imzaladıklarını, bu protokolle tecrübe paylaşımı, işbirliğini güçlendirme, araştırma ve parlamenter diplomasi gibi alanlarda çalışacaklarını anlattı.

Kurtulmuş'un Ocak 2024'te Bahreyn'i ziyaret ettiğini anımsatan Al Musalam, o ziyaret kapsamında da ikili ilişkilere, çeşitli alanlarda güçlü işbirliğine ve parlamenter diplomasinin önemine dair konuların ele alındığını ifade etti.

Al Musalam, ülkesinin stratejik olarak barışçıl bir yaklaşımı benimsediğine dikkati çekerek karşılıklı saygıya dayalı iyi komşuluk ilişkileri kurduklarını ve böylece bölge halkları için güvenlik ve refahın sağlandığını belirtti.

- "TÜRKİYE İLE GÜÇLÜ İLİŞKİLERE DEĞERE VERİYORUZ"

Ülkesinin Türkiye ile ilişkisine dair Al Musalam, "Bahreyn, Türkiye ile güçlü ilişkilere büyük değer veriyor ve Türkiye'nin uluslararası barış ve güvenliği korumada bölgesel ve uluslararası düzeydeki rolünü ve olumlu katkılarını memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Al Musalam, iki ülkenin birçok ortak hedefi olduğuna işaret ederek Bahreyn'in Arap Birliği'nin dönem başkanlığını yürüttüğünü ve bu kapsamda barış, güvenlik ve istikrarı sağlamak için tüm bölge ülkeleri ve stratejik ortaklarıyla çalıştığını söyledi.

Bu kapsamda çok önemli rol oynayan Türkiye ile özellikle terörle mücadeleden Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmaya kadar birlikte çalıştıklarını anlatan Al Musalam, iki ülke dışişleri bakanlarının bölgedeki gelişmeleri görüştüğünü, barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasını önemini vurguladıklarını aktardı.

Al Musalam, bakanlar tarafından iki ülke arasında iletişimin devam etmesinin ve işbirliğinin güçlendirilmesinin öneminin vurguladığını kaydetti.

- 2022'DE TİCARET HACMİ YAKLAŞIK 883 MİLYONA ULAŞTI

Bahreyn ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2022'de yaklaşık 883 milyon dolara ulaştığını belirten Al Musalam, Bahreyn-Türkiye Ortak Komitesinin ve Türkiye-Bahreyn İş Konseyi'nin çok önemli rol oynadığını ifade etti.

Al Musalam, Bahreyn'den Türkiye'ye birçok turistin geldiğini ve son iki yılda direkt uçuşlarla turist sayısında artış olduğunu anlattı.

Ülkesinin, Türkiye ile ilişkileri güçlü şekilde sürdürmeye kararlı olduğunu vurgulayan Al Musalam, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmayı ve özel sektörün karşılıklı yatırım fırsatlarını keşfetmesini teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Al Musalam, parlamenter diplomasi için iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin de bir öncelik olduğuna işaret ederek çeşitli alanlarda işbirliğini desteklediklerini, parlamenter ilişkilerin güçlendirilmesi ve Bahreyn ile Türkiye arasında yasama alanında uzmanlık ve deneyim alışverişinin sürdürülmesinde kararlı olduklarını vurguladı.

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