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Dünya

Türkiye'nin büyük desteğine dikkati çekti: Başkan Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum

Kosova'nın Mitroviça Belediye Başkanı Bedri Hamza, Türk askerinin Kosova'da eğitime verdiği desteğe dikkat çekti. Türkiye'nin ve Türk halkının ülkesinin geleceğine yönelik eğitim alanındaki projeleri çok önemsediklerini vurgulayan Hamza, 'Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Kosova devletine verdiği her türlü destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum.' dedi.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 14:53 - Güncelleme:
Türkiye'nin büyük desteğine dikkati çekti: Başkan Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum
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NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, ülkenin kuzeyindeki Mitroviça Belediyesinde bulunan Mimar Sinan Teknik Lisesinin bilgisayar dershanesini yenileyerek hizmete açtı.

Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Mitroviça Belediye Başkanı Bedri Hamza ile Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Recai Yılmaz'ın yanı sıra ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kalbinde Kosova'nın yerinin çok büyük olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dost ve kardeş gördüğü Kosova ile ilgili sorumlulukları olduğunu belirten Angılı, "Biz Kosova'nın tüm kurumlarıyla kendi ayakları üstünde durabilmesi için Türkiye olarak destek veriyoruz ve bunun hem Kosova için hem Balkanlar'ın istikrarı ve güvenliği için çok faydalı olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"TÜRK HALKINA, TÜRKİYE DEVLETİNE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Mitroviça Belediye Başkanı Hamza da Kosova Cumhuriyeti'nin kuruluş ve gelişmesinde Türkiye'nin çeşitli alanlarda büyük destekler verdiğine dikkati çekerek, "Türk halkına, Türkiye devletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kosova devletine verdiği her türlü destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Türk Temsil Heyet Başkanı Yılmaz, Kosova'ya her alanda projelerle destek olduklarını ancak ülkenin geleceğini oluşturacak eğitim alanındaki projeleri çok önemsediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından davetliler, bilgisayar dershanesi yenilenmesi projesinin açılış kurdelesini kesti ve salonu gezdi.

Proje kapsamında bilgisayar dershanesi tadilatı gerçekleştirildi, bilgisayar ve diğer gerekli ekipmanlar alındı. Faaliyetine 1946'da başlayan teknik okul, 1992'den itibaren "Mimar Sinan" ismiyle hizmet veriyor.

  • KFOR-Türk Temsil Heyeti
  • Barış Gücü
  • Mimar Sinan Teknik Lisesi

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