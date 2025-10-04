İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2025 Cumartesi / 12 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'nin çabaları sonuç verdi! AKPM ilk kez ''soykırım'' dedi
Dünya

Türkiye'nin çabaları sonuç verdi! AKPM ilk kez ''soykırım'' dedi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Türkiye'nin çabaları ile Gazze'deki İsrail katliamlarını ilk kez 'soykırım' olarak tanımladı. Karar 3'te 2 çoğunlukla kabul edildi.

HABER MERKEZİ4 Ekim 2025 Cumartesi 08:46 - Güncelleme:
Türkiye'nin çabaları sonuç verdi! AKPM ilk kez ''soykırım'' dedi
ABONE OL

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), tarihinde bir ilk yaşandı. AKPM, katil İsrail'in Gazze'de binlerce sivili katletmesine "soykırım" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) ilk kez Gazze Şeridi'nde yaşananların "soykırım" olarak tanımlandığını ifade etti.

Meryem Göka

"TÜM PLATFORMLARDA SOYKIRIMCI OLARAK ANILACAK"

Göka, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bundan sonra İsrail'in, tüm uluslararası platformlarda soykırımcı olarak anılacağını belirtti.

"AKPM Genel Kurulu'nda, İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü katliamlar ilk kez 'soykırım' olarak tanımlandı. Bu tarihi karar, 3'te 2 çoğunlukla kabul edilerek Avrupa Konseyi tarihinde bir ilk olarak kayda geçti" ifadesini kullanan Göka, bu oturumda söz alarak dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırımı dile getirdiklerini aktardı

AK Partili Göka'dan boykot çağrısı: Çok büyük bir etki yaratır

"Türkiye artık eski Türkiye değil"
  • Meryem Göka
  • AKPM
  • soykırım
  • israil

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.