Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), tarihinde bir ilk yaşandı. AKPM, katil İsrail'in Gazze'de binlerce sivili katletmesine "soykırım" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) ilk kez Gazze Şeridi'nde yaşananların "soykırım" olarak tanımlandığını ifade etti.

"TÜM PLATFORMLARDA SOYKIRIMCI OLARAK ANILACAK"

Göka, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bundan sonra İsrail'in, tüm uluslararası platformlarda soykırımcı olarak anılacağını belirtti.

"AKPM Genel Kurulu'nda, İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü katliamlar ilk kez 'soykırım' olarak tanımlandı. Bu tarihi karar, 3'te 2 çoğunlukla kabul edilerek Avrupa Konseyi tarihinde bir ilk olarak kayda geçti" ifadesini kullanan Göka, bu oturumda söz alarak dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırımı dile getirdiklerini aktardı

