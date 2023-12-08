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Dünya

Türkiye'nin davayı yakından takip etmesine dikkati çekti: Ailelerin yüreğine su serptiniz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye ve KKTC'nin, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan İsias Oteli davasını yakından takip ettiğini belirtti. KKTC İçişleri Bakanı Oğuz, Türkiye'nin bu davayı yakından takip etmesinin KKTC için çok önemli olduğunu vurgulayarak, 'Tabii ki ölenleri geri getirmiyor ama adalet anlamında yüreklere su serpecek bir teselli olacak. Bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, herkesin, başta aileler olmak üzere yüreğine su serptiniz.' diye konuştu.

AA8 Aralık 2023 Cuma 17:29 - Güncelleme:
Türkiye'nin davayı yakından takip etmesine dikkati çekti: Ailelerin yüreğine su serptiniz
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Oğuz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Lefkoşa'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da yıkılan İsias Oteli davasını yakından takip ettiğini gösterdiğini dile getiren Oğuz, "Bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, herkesin, başta aileler olmak üzere yüreğine su serptiniz." dedi.

Oğuz, Türkiye'nin bu davayı yakından takip etmesinin KKTC için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Tabii ki ölenleri geri getirmiyor ama adalet anlamında yüreklere su serpecek bir teselli olacak." diye konuştu.

İsias Oteli davasının ilk duruşmasının 3 Ocak 2024'te yapılacağını ifade eden Oğuz, KKTC olarak bu davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Bu konuda yaptığı açıklamadan ve yakın ilgisinden dolayı Tunç'a teşekkür eden Oğuz, Tunç ile ayrıca içişleri bakanlıklarıyla ilgili bazı konularda görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Oğuz, buradan sonra Adalet Bakanı Tunç ile KKTC Merkezi Cezaevi'ni ziyaret edeceklerini kaydetti.

  • KKTC İçişleri Bakanı
  • Adalet Tesellisi
  • Kahramanmaraş Depremi

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