Türkiye'nin de arasında bulunduğu 31 ülkeden katil İsrail'e kınama

Türkiye'nin de arasında bulunduğu 31 ülkenin Dışişleri Bakanları ile Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Körfez İşbirliği Konseyi genel sekreterleri, İsrail'in son açıklamalarını ve Filistin topraklarındaki uygulamalarını kınayarak, Filistin halkına karşı işlenen suç ve ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesini talep etti.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 31 ülkenin yayımladığı ortak açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail" söylemleri ile aşırı sağcı bakan Bezalel Smotrich'in E1 bölgesindeki yerleşim planına ilişkin ifadeleri, uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirildi.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında hiçbir egemenliğinin olmadığı vurgulanarak, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasının meşru bir hak olduğu hatırlatıldı. BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı ve Uluslararası Adalet Divanı'nın işgalin sona erdirilmesine yönelik tavsiye kararı yeniden teyit edildi.

Bakanlar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı ablukayı ve açlığı "soykırım silahı" olarak nitelendirerek, insani yardımların şartsız şekilde bölgeye ulaştırılması çağrısında bulundu. Ayrıca, İsrail'in saldırılarının ve yerleşim politikalarının bölgesel ve uluslararası barışı tehdit ettiği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası topluma ve özellikle BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerine, İsrail'e baskı yapılması, Gazze'den tamamen çekilmesinin sağlanması ve Filistin halkına uluslararası koruma temin edilmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca Filistin halkına karşı işlenen suç ve ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesini talep edildi.