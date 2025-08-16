İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'nin de arasında bulunduğu 31 ülkeden katil İsrail'e kınama
Dünya

Türkiye'nin de arasında bulunduğu 31 ülkeden katil İsrail'e kınama

31 İslam ülkesinin dışişleri bakanları, İİT ve KİK, İsrail'in 'E1' bölgesindeki yerleşim planını ve Filistin devletinin kurulmasını reddeden ırkçı açıklamalarını şiddetle kınadı.

IHA16 Ağustos 2025 Cumartesi 10:55 - Güncelleme:
Türkiye'nin de arasında bulunduğu 31 ülkeden katil İsrail'e kınama
ABONE OL

Türkiye'nin de arasında bulunduğu 31 ülkenin Dışişleri Bakanları ile Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Körfez İşbirliği Konseyi genel sekreterleri, İsrail'in son açıklamalarını ve Filistin topraklarındaki uygulamalarını kınayarak, Filistin halkına karşı işlenen suç ve ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesini talep etti.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 31 ülkenin yayımladığı ortak açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail" söylemleri ile aşırı sağcı bakan Bezalel Smotrich'in E1 bölgesindeki yerleşim planına ilişkin ifadeleri, uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirildi.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında hiçbir egemenliğinin olmadığı vurgulanarak, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasının meşru bir hak olduğu hatırlatıldı. BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı ve Uluslararası Adalet Divanı'nın işgalin sona erdirilmesine yönelik tavsiye kararı yeniden teyit edildi.

Bakanlar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı ablukayı ve açlığı "soykırım silahı" olarak nitelendirerek, insani yardımların şartsız şekilde bölgeye ulaştırılması çağrısında bulundu. Ayrıca, İsrail'in saldırılarının ve yerleşim politikalarının bölgesel ve uluslararası barışı tehdit ettiği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası topluma ve özellikle BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerine, İsrail'e baskı yapılması, Gazze'den tamamen çekilmesinin sağlanması ve Filistin halkına uluslararası koruma temin edilmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca Filistin halkına karşı işlenen suç ve ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesini talep edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.