19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Türkiye'nin desteğini görmezden gelmedi: Her zaman yanımızdalar

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bölgedeki gerilimin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirterek savaşın derhal sona ermesi çağrısında bulundu. Öte yandan Sani, Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını hatırlatarak teşekkürlerini iletti.

AA19 Mart 2026 Perşembe 19:02 - Güncelleme:
Al Sani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bölgede benzeri görülmemiş bir tırmanış yaşandığını ifade eden Al Sani, "Savaşın kapsamının genişletilmesi bölge güvenliğine hizmet etmiyor." ifadesini kullandı.

Al Sani, İran'ın ABD üslerini hedef aldığı yönündeki iddialara ilişkin ise, "İran'ın ABD üslerini hedef aldığı iddiası kabul edilemez ve haksızdır." diye konuştu.

Gerilimin daha da artmasının tehlikelerine dikkati çeken Al Sani, "Düşmanlıklar ve savaşın tırmanması, bölge ülkelerinin yalnızca kaosa sürüklenmesine yol açacaktır." uyarısında bulundu.

İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınadıklarını vurgulayan Al Sani, "Savaş derhal durdurulmalı. Bundan (savaştan) kimin fayda sağladığı, bölgeyi çatışmaya kimin sürüklediği herkesçe biliniyor." dedi.

"RAS LAFFAN'A SALDIRININ KÜRESEL ENERJİ PİYASASINA ETKİSİ OLACAKTIR"

İran'ın Katar'daki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim tesisi Ras Laffan'ı hedef almasına da değinen Al Sani, "İran'ın vurduğu Ras Laffan Limanı, Katar halkının rızık kapısıdır ve küresel enerji piyasasına etkisi olacaktır." dedi.

Al Sani, Ras Laffan'a düzenlenen saldırının alt yapıyı tahrip ettiğini, ekonomik boyutunun ise değerlendirildiğini belirterek, "Maddi hasar değerlendiriliyor. Maddi hasar yerine gelir ancak insan canı geri gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Katar'ın saldırıya karşı tutumuna ilişkin ise Al Sani, "Bu saldırıya ilişkin Katar devleti olarak her türlü cevap hakkımızı saklı tutuyoruz." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN KATAR'A DESTEĞİ HER DAİM SÜRMÜŞTÜR"

Al Sani, İran'dan Türkiye'ye yönelik saldırıyı da kınadıklarını belirterek, "İran'ın bölgesel ülkelere yönelik saldırılarının derhal durdurulmasının önemini vurguluyoruz." dedi.

Türkiye ile Katar dayanışmasına işaret eden Al Sani, "Türkiye'nin Katar'a desteği her daim sürmüştür. Bu desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

