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Dünya

Türkiye'nin desteğiyle terörün kökünü kazıdılar: Türkler kara gün dostu

Burkina Faso Dışişleri Bakanı Karamoko Jean Marie Traore, Türkiye'nin kara gün dostu olduğunu ve ülkeyi terörden arındırılmasında pay sahibi olduğunu söyledi.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 17:12 - Güncelleme:
Türkiye'nin desteğiyle terörün kökünü kazıdılar: Türkler kara gün dostu
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Burkina Faso'da yaptığı görüşmelerde başta terörle mücadele olmak üzere Sahel bölgesindeki ve Burkina Faso'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve işbirliği alanlarını ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Duran, 13-14 Mayıs'ta Burkina Faso'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Duran, ziyaretinde, Burkina Faso Başbakanı Jean Emmanuel Ouedraogo tarafından kabul edildi ve Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean Marie Traore ile görüştü.

Görüşmelerde, başta terörle mücadele olmak üzere Sahel bölgesindeki ve Burkina Faso'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve işbirliği alanları ele alındı.

Burkina Faso Başbakanı Ouedraogo, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi için her iki tarafta da güçlü bir irade olduğu vurguladı.

BAZI KONULARDA MUTABIK KALINDI

Traore ise Türkiye'nin kara gün dostu olduğunu, Burkina Faso'nun terörle sınandığı bir dönemde destek elini uzattığını ve Burkina Faso'da güvenlik ve barışın tesisinde ve ülke topraklarının terörden arındırılmasında pay sahibi olduğunu söyledi.

Bu nedenle Türkiye'yi bir stratejik ortak olarak gördüklerini vurgulayan Traore, Vagadugu ile Ankara arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi için daha çok çaba sarf edeceklerini belirtti.

Ziyaret vesilesiyle, dışişleri bakanlıkları arasında "Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile "Siyasi İstişare Mekanizması kurulmasına ilişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

İki ülke ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınacağı siyasi istişarelerin bu yıl içerisinde Ankara'da yapılması konusunda mutabık kalındı.

Duran, ziyaret kapsamında Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret etti ve Burkina Faso'daki Türk toplumu ile iş adamlarıyla bir araya geldi.

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