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Dünya

Türkiye'nin desteğiyle yenilenip hizmete açıldı

KKTC'de Türkiye'nin katkılarıyla yenilenen Lefkoşa Mevlevi Müzesi düzenlenen törenle yeniden hizmete açıldı.

AA27 Mayıs 2025 Salı 07:26 - Güncelleme:
Türkiye'nin desteğiyle yenilenip hizmete açıldı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa Mevlevi Müzesi, Türkiye'nin katkılarıyla yenilerek tekrar hizmete açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) katkılarıyla KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından 2023 yılında yenileme çalışmaları başlatılan Lefkoşa Mevlevi Müzesi'nin yeniden hizmete girmesi sebebiyle açılış töreni düzenlendi.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile çok sayıda milletvekili, bürokrat ve vatandaş katıldı.

Açılış törenine bir mesaj yollayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa Mevlevihanesi'nin asırlardır sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir irfan ocağı, bir kültür ve medeniyet merkezi olarak hizmet verdiğine işaret ederek, Mevlevihane'nin, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hoşgörü, sevgi ve insanlık anlayışını yüz yıllardır Kıbrıs adasında yaşatan en nadide mekanlardan birisi olarak insanlığın kalbine hitap ettiğini vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törendeki konuşmasında, tarih ve kültürün yaşatılması için yapılan çalışmaların, halkın maneviyatına ve bu topraklardaki mücadelesine büyük katkıda bulunduğunu dile getirdi.

KKTC'de üst üste tamamlanan proje ve restorasyon çalışmalarının açılışının yapıldığına dikkati çeken Tatar, "Bu yapılar maneviyatımız, tarih ve kültürümüzdür. Geçmişten gelen bizlerin bu ülkedeki zenginlikleridir. Eserin yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar da TİKA olarak KKTC'de yürüttükleri proje ve çalışmalarda, ülkede yaşayan kıymetli insanlara, zengin kültüre, tarihi mirasa ve mücadeleye ışık tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kayalar, Lefkoşa Mevlevi Müzesi'nin yenilenme projesi hakkında bilgiler vererek, "Mevlevi Müzesi, yeniden düzenlenmiş haliyle, sadece geçmişe ait bir hatıra değil, gelecek nesillere aktarılacak yaşayan bir mirastır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Lefkoşa Mevlevi Müzesi'nin açılış kurdelesi kesildi ve davetliler müzeyi gezdi.

Açılış töreni ney dinletisiyle tamamlandı.

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