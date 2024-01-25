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Dünya

Türkiye'nin diplomatik başarısına övgüler dizdi: Diğer ülkelere bir örnek

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler hakkında, 'İlişkilerimiz, yoğun şekilde gelişiyor, yoğun siyasi diyalog gelişiyor ve sonuçlar veriyor. Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde de etkileşim etkin şekilde sürüyor. Bu etkileşim, uluslararası durumun zor olduğu dönemde diğer ülkelere örnektir.' dedi. Rusya-Ukrayna savaşı başladığında birçok ülke Rusya'ya cephe alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri ile Tahıl Koridoru ve esir takasına Türkiye öncülük etmişti.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 21:34 - Güncelleme:
Türkiye'nin diplomatik başarısına övgüler dizdi: Diğer ülkelere bir örnek
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Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ile ikili ilişkileri ele aldı.

Bilgiç ile Karasin, başkent Moskova'da Federasyon Konseyi binasında bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Bilgiç, Türkiye ile Rusya arasında ikili ilişkilerin çok olumlu bir şekilde ilerlediğini belirterek, New York'ta Dışişleri Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bir araya geldiğini hatırlattı. Bilgiç, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de önümüzdeki dönemde Türkiye'de ağırlamayı arzu ettiklerini dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin en önemli ayaklarından birinin parlamentolar arası ilişkiler olduğuna dikkati çeken Bilgiç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yılın ilk yarısında Rusya'yı ziyaret planı olduğunu aktararak, "Parlamentolar arası ilişkilerimizin yanı sıra siyasi partilerimiz arasında da ilişkiler devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bilgiç, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun varlığını anımsatarak, "İlişkilerimiz çok boyutlu. Turizm, enerji, kültür, ticaret, siyasi işbirliği. Bunların hepsini hep beraber geliştirmeyi en kısa zamanda ümit ediyoruz." diye konuştu.

- ⁠"İLİŞKİLERİMİZ, YOĞUN ŞEKİLDE GELİŞİYOR"

Karasin de Bilgiç'e Moskova'daki görevinde başarılı çalışmalar dileğinde bulundu.

Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Karasin, "İlişkilerimiz, yoğun şekilde gelişiyor, yoğun siyasi diyalog gelişiyor ve sonuçlar veriyor. Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde de etkileşim etkin şekilde sürüyor. Bu etkileşim, uluslararası durumun zor olduğu dönemde diğer ülkelere örnektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısının arttığı ve geçen yıl 6 milyonu geçtiği bilgisini paylaşan Karasin, Türkiye ile kapsamlı işbirliğinin genişletilmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Karasin, Kasım 2023'te Hükümetlerarası Komisyonun yeniden çalışmaya başladığını ve bunun önemli olduğunu vurguladı.

Parlamentolar arasındaki ilişkilere de değinen Karasin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Rusya'yı ziyaret etmesi için davet mektubu gönderdiğini ve bu konuda haber beklediklerini dile getirdi.

Rus senatör Karasin, Rusya'da mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimi için TBMM'ye gözlemci yollama konusunda mektup gönderildiğini de aktardı.

"Ukrayna'nın terör eylemlerinde bulunduğunu ve bu konuda Batı tarafından yönetildiğini" savunan Karasin, burada Donetsk kentine yönelik saldırılar ve Rusya'nın Belgorod bölgesinde "İl-76" uçağının vurulmasının söz konusu olduğunu belirtti.

Bu tür eylemlere gerekli tepkinin gösterilmesi ve bunların kınanması gerektiğini söyleyen Karasin, "Ankara'nın son haftalarda gerçekleşen olaylara gerekli tepkiyi göstereceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

  • Türkiyenin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç
  • Grigoriy Karasin
  • türkiye rusya

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