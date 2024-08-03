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Dünya

Türkiye'nin diplomatik başarısını tebrik etti

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, MİT'in yönettiği takas operasyonunda Türkiye'nin diplomatik başarısını tebrik etti.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 11:59 - Güncelleme:
Türkiye'nin diplomatik başarısını tebrik etti
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Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği takas operasyonunun "Türkiye için büyük bir diplomatik zafer" olduğunu belirtti.

Rasmussen, basına yaptığı açıklamada, MİT'in yönettiği takas operasyonunu değerlendirdi.

"Türkiye'nin büyük bir diplomatik zaferi" olarak nitelendirdiği operasyonun, Belarus ve Rusya'dan çıkarılan 16 kişi için de iyi bir gelişme olduğunu kaydeden Rasmussen, Türkiye'nin diplomatik başarısını tebrik etti.

Rasmussen, ayrıca takas operasyonunda Rusya'ya gönderilenlerin sayısının bu ülkeden gelenlerden az olmasına dair memnuniyetini dile getirdi.

MİT, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

Operasyonda takas edilenler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, Amerikalı eski deniz piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Subayı Vadim Krasikov yer alıyordu.

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