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  • Türkiye'nin Doha Büyükelçisi de katıldı! 37 ülkenin dahil olduğu fuar Katar'da açıldı
Dünya

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi de katıldı! 37 ülkenin dahil olduğu fuar Katar'da açıldı

Katar'da 37 ülkeden 430 yayınevinin katıldığı 31. Doha Uluslararası Kitap Fuarı başladı. Fuara Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu da katıldı.

AA13 Ocak 2022 Perşembe 22:40 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 22:57
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Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde 22 Ocak'a kadar devam edecek fuarın açılışını Katar Başbakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani yaptı.

Açılışa çok sayıda Katarlı bakan ve yetkili, farklı ülkelerin Doha'daki diplomatik temsilcileri ile Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu da katıldı.

Bu yıl "İlim nurdur" temasıyla düzenlenen Doha Uluslararası Kitap Fuarı'na 37 ülkeden 430 yayınevi katılıyor. Fuarın bu seneki onur konuğu ülkesi ise ABD.

Körfez bölgesinin en eski ve en büyük kitap fuarlarından biri olan Doha Uluslararası Kitap Fuarı ilk olarak 1972'de düzenlendi. Uzun süre iki yılda bir yapılan fuar 2002'den sonra her yıl düzenlenmeye başladı.

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