Türkiye'nin EFES'e kattığı 2 bayrak İsrail'i ürküttü: Çevremiz kuşatıldı

İsrail merkezli Ynet'te yayımlanan analizde, Türkiye'nin EFES-2026 Tatbikatı kapsamında ilk kez Libya ve Suriye'den askeri birlikleri ağırlamasının, Ankara'nın bölgedeki etkisini artıran yeni bir dönemin işareti olduğu belirtildi.

Haberde, İzmir'de düzenlenen ve 50 ülkeden 10 binden fazla personelin katıldığı EFES-2026'nın yalnızca askeri kabiliyetlerin sergilendiği bir tatbikat olmadığı, aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel stratejisinin bir göstergesi niteliği taşıdığı ifade edildi. Analizde, Bayraktar TB3, Bayraktar Akıncı ve Çelik Kubbe hava savunma sistemi gibi yerli savunma projelerinin öne çıktığı belirtildi.

"TÜRKİYE ETRAFIMIZI SARDI"

Ynet, Türkiye'nin artık yalnızca bölgesel hedefleri olan bir NATO müttefiki olmadığını, Türk silahları, İHA'ları ve askeri eğitmenleriyle desteklenen, İsrail'in çevresini saran yeni bir askeri ağ inşa ettiğini öne sürdü

LİBYA'DAN ORTAK KATILIM

Ynet'e göre Libya, ülkenin doğu ve batı kesimlerini temsil eden birliklerden oluşan toplam 502 askerle tatbikata katıldı. Analizde, farklı gruplara bağlı Libyalı askerlerin ilk kez tek bir bayrak altında yurt dışında ortak eğitim faaliyetinde bulunmasının dikkat çekici olduğu vurgulandı.

SURİYE ORDUSU İLK KEZ YER ALDI

Analizde, Suriye ordusunun da EFES-2026'ya katıldığı ve bunun, Şam yönetimindeki yeniden yapılanma sürecinin ardından Suriye askerlerinin ilk yurt dışı tatbikat deneyimi olduğu belirtildi. Haberde, Türkiye ile Suriye arasında 2025 yılında imzalanan savunma iş birliği mutabakatının ardından askeri eğitim, danışmanlık ve lojistik destek alanlarında ilişkilerin geliştiğine dikkat çekildi.

DOĞU AKDENİZ VURGUSU

Ynet, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşması ve Suriye ile artan savunma iş birliğinin Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki konumunu güçlendirdiğini savundu. Analizde, Türkiye'nin Trablus'tan Şam'a uzanan geniş bir güvenlik ve iş birliği ağı oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi.

İSRAİL BASINI: TÜRKİYE'NİN ETKİSİ ARTIYOR

Ynet analizinde, Türkiye'nin savunma sanayi yatırımları, askeri eğitim faaliyetleri ve bölgesel ortaklıkları sayesinde etkisini genişlettiği öne sürüldü. İsrail basını, özellikle Libya ve Suriye'nin EFES-2026'ya katılımını Ankara'nın bölgesel nüfuzunun güçlendiğinin göstergesi olarak yorumladı.

Analizde, Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği savunma teknolojileri ve kurduğu askeri iş birlikleri sayesinde Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da daha etkin bir aktör haline geldiği değerlendirmesine yer verildi.

