Türkiye'nin Eurofighter anlaşması sonrası Fransa'ya koştular! Rafale savaş uçakları alacaklar

Ekathimerini'nin haberine göre, Yunan savunma planlayıcıları 2030'lara kadar Türkiye karşısında niteliksel üstünlüğü nasıl sürdürebileceklerini değerlendirirken, Atina, F4 konfigürasyonuna yükseltilmiş ek Rafale'lere ilgi göstermeye başladı.

Bu kararın, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon satışını, Yunanistan'ın halihazırda Rafale'lerinde kullandığı Meteor füzesini içeren anlaşmada önemli ilerlemeler kaydedildiğinin duyurulmasının ardından geldi.

YUNANİSTAN'IN DIŞA BAĞIMLILIĞI ARTIYOR

Atina'nın, Rafale F4, F-16V ve F-35A ile envanterini güçlendirdiği ifade edilen haberde, Türkiye'nin ise yeni savaş uçaklarının gelişine hazırlandığı ve filosunu sensörler ve görüş ötesi menzilli silahlarla modernize ettiği vurgulandı. Türkiye'nin ayrıca, dış alımdan ziyade önceliğinin yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini envanterine kazandırmak olduğu ve bu noktada KAAN ile KIZILELMA'nın gün saydığı aktarıldı.

Rafale F4'ün yetenek adımı, güçlendirilmiş bağlantı ve esnek iletişimlere dayanmaktadır. LINK 16 veri bağlantısına ek olarak, uçakta, yoğun bir elektronik harp ortamında bilgi alışverişinin sürekliliğini korumak üzere tasarlanmış, uçuş içi koordinasyona özel bir bağlantı bulunmaktadır.

360 DERECELİK FIRLATMAYA OLANAK TANIYOR

F4, iki arayıcı, pasif kızılötesi ve aktif elektronik taramalı radarla sunulan MICA Yeni Nesil (MICA NG) füzesini entegre edebiliyor. Üreticiye göre, atış menzili 360 derecelik fırlatmaya olanak tanırken, menzili halihazırda Yunanistan hizmetinde olan MICA'nın menzilini yaklaşık yüzde 40 oranında aşıyor. Görüş mesafesinin ötesinde bir ortamda (BVR), AESA ve MICA NG kombinasyonu daha geniş atış aralıkları oluşturuyor ve kaçış bölgesini daraltıyor.

Konuya ilişkin yabancı basında yer alan habere göre, Yunan-Türk ilişkilerinin, NATO çatışma önleme mekanizmalarına rağmen Ege üzerinde tekrarlayan olaylarla birlikte hava sahası, FIR'lar ve MEB'ler üzerindeki döngüsel gerginliklerle devam ettiği vurgulandı.

RAFALE Mİ EUROFİGHTER MI DAHA AVANTAJLI?

Uzmanlar, her iki uçağın birbirine çok benzediğini ve benzer profillere sahip olduğunu ifade ediyor. Rafale'nin Eurofighter muadilinden ayrıldığı en kritik noktalardan bazıları, Fransızların Fransız uçak gemisinde kullanılmak üzere bir deniz versiyonu geliştirmiş olması ve aynı zamanda Fransız nükleer füzelerini taşıyabilecek şekilde uyarlanmış olması.

Söz konusu karşılaştırmaya ilişkin konuşan bir İngiliz pilot, Typhoon'u Rafale'den üstün gördüğünü ifade etti. İngiliz pilot, hem Eurofighter hem de Rafale'nin mükemmel ve benzer savaş yeteneklerine sahip olduğunu belirtirken, yine de, Eurofighter'ın güçlü EJ200 motorlarının, enerjisini çok hızlı bir şekilde geri kazanmayı ve bir sonraki atışı kolaylıkla yapmasını sağladığını ifade etti. Pilot, "Gerçek bir uçuş eğitimi sırasında Eurofighter Typhoon ile Rafale'yi yendim" dedi.