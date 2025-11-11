Türkiye'nin Eurofighter anlaşmasına karşı atağa geçtiler! ABD'den ısrarla o füzeleri istiyorlar

Yunan basınında geçtiğimiz günlerde yer alan habere göre, Yunan savunma planlamacıları 2030'lara kadar Türkiye'nin hava gücüne yetişebilmek için F4 konfigürasyonuna yükseltilmiş ek Rafale'lere ilgi göstermeye başlamıştı.

Eurofighter Typhoon savaş uçağı

Bu tartışma, Ankara'nın Eurofighter Typhoon satın alımının, Yunanistan'ın halihazırda Rafale'lerinde kullandığı MBDA'nın Meteor görüş ötesi füzesini içeren bir silah paketiyle ilerlediği iddialarından sadece birkaç gün sonra ortaya çıktı.

FRANSA'DAN SONRA ROTAYI ABD'YE ÇEVİRDİLER

Yunan gazetesi Kathimerini'nin haberine göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı, yeni F-35A savaş uçaklarını donatmak ve Türkiye'nin Meteor füzesi alımını dengelemek için AIM-120D Gelişmiş Orta Menzilli Hava-Hava Füzeleri'ni satın alma talebini ABD'ye resmen yeniledi.

ABD yetkilileri henüz bir karar açıklamazken, teklif daha geniş kapsamlı bölgesel silah transferi değerlendirmeleri kapsamında inceleniyor. Atina'nın ayrıca, onay verilmemesi halinde alternatif bir seçenek olarak Avrupa Meteor füzesini değerlendireceği ifade edildi.

AIM-120D füzesi

Yunan yetkililer, ABD'nin ihracatı onaylamaması halinde Atina'nın, MBDA'ya yeni bir sipariş vererek sipariş ettiği yirmi F-35A Lightning II savaş uçağını Avrupa Meteor füzesiyle donatacağını belirtti. Böyle bir karar, muharebe sahasında eşitliği korurken, tedariki Avrupalı tedarikçilere kaydıracak ve ABD silahlarına olan bağımlılığı azaltacaktır.

AIM-120D GELİŞTİRİLMİŞ ELEKTRONİK KORUMA SUNUYOR

Önceki versiyonlarla karşılaştırıldığında, AIM-120D uçuş içi güncellemeler için çift yönlü veri bağlantısı, GPS destekli ataletsel navigasyon sistemi ve yoğun karıştırma ortamlarında operasyonlar için geliştirilmiş elektronik koruma sunuyor.

Füze, AMRAAM'ın boyutlarını (3,66 metre uzunluk, 178 milimetre çap ve yaklaşık 160 kilogram fırlatma ağırlığı) koruyor ve Mach 4'e yakın hızlara ulaşabilen katı yakıtlı bir roket motoru kullanıyor.

AIM-120D, irtifaya ve uçuş profiline bağlı olarak tahmini 160 ila 180 kilometre menzile ulaşabiliyor ve yüksek nişangah dışı kabiliyeti, çevik rakiplere karşı birden fazla açıdan angajman olanağı sağlıyor. Geliştirilmiş elektronik ve devre kartları, F-15, F-16, F/A-18, F-22 ve F-35 dahil olmak üzere çeşitli uçaklarla uyumluluğu korurken, daha geniş bir kaçış önleme bölgesi sağlıyor. Yunanistan için ise, F-35'in aviyonik ve görev veri sistemleriyle entegrasyon, teslimatlar başladığında filoya sorunsuz bir giriş yapılmasını sağlayacak.

F-22, F/A-18E/F, F-35 VE F-15EX İLE UYUMLU

Atina ayrıca AIM-120D'nin ötesine, Lockheed Martin tarafından AMRAAM'ın yerini almak üzere geliştirilen AIM-260 Ortak Gelişmiş Taktik Füzesi (JATM) gibi gelecekteki silahlara da bakıyor. JATM, 200 kilometrenin üzerinde olduğu tahmin edilen daha uzun bir menzil ve Mach 5'e yakın daha yüksek bir azami hız için tasarlanmış olup, F-22, F/A-18E/F, F-35 ve F-15EX uçaklarıyla uyumludur.

Program, Çin ve Rus füzelerinin artan erişimini karşılamak için 2017'de başlatılmış ve uçuş testleri 2020'de başlamıştır. Hem ABD Hava Kuvvetleri hem de Donanması, AIM-260'ı en önemli havadan fırlatılan silah önceliği olarak sıralasa da, entegrasyondaki gecikmeler hizmete girişini orijinal zaman çizelgesinin ötesine itmiştir.

METEOR füzesi

2026 mali yılı için, ABD askeri bütçesi JATM geliştirme ve tedariki için yaklaşık 687 milyon dolar ayırmıştır. Yunanistan'ın bu füzeye olan ilgisi, gelecekteki NATO yetenekleriyle uyumlu kalma ve sistem ihracata hazır hale geldiğinde yeni F-35A'larının mevcut en gelişmiş silahları taşıyabilmesini sağlama isteğini yansıtıyor.

YUNANİSTAN'IN ENVANTERİNDEKİ FÜZELER

Yunan Hava Kuvvetleri, 2022 ile 2025 başı arasında teslim edilen ve yaklaşık 3,6 milyar avroluk sözleşmeler kapsamında Meteor, MICA, SCALP ve AM39 Exocet füzeleriyle donatılmış 24 Rafale F3R savaş uçağını işletiyor. Eski Mirage 2000'lerin yerini alan bu uçaklar, on yılın geri kalanında operasyonların omurgasını oluşturacak olan ülkenin 83 modernize edilmiş F-16 Viper'ını tamamlıyor.

Revizyonlardan sonra yaklaşık 900 milyon avro değerinde olan 38 F-16 Block 50'nin modernizasyonu, yerel uzmanlık ve iş güvencesini garanti altına almak için Yunan Havacılık ve Uzay Sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek. Yunan savunma yetkilileri, F-35, F-16V ve Rafale filolarının birleşiminin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlar için yeterli dengeyi sağladığını belirterek, şimdilik ek Rafale alımlarını dışladı.