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Dünya

Türkiye'nin ev sahipliğinde barışa doğru! Peskov: Liderler zirvesi için tüm çalışmalar yapılmalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde önemli ve olumlu ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı. Ukrayna tarafının müzakerelerde liderler zirvesinin yapılması konusunu gündeme getirdiğine dikkat çeken Peskov, bunun için gerekli tüm çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 13:20 - Güncelleme:
Türkiye'nin ev sahipliğinde barışa doğru! Peskov: Liderler zirvesi için tüm çalışmalar yapılmalı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen üçüncü tur barış müzakerelerinde sağlanan anlaşmaların önemli ve olumlu olduğunu söyledi.

Peskov, İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda, gazetecilere, Rusya ile Ukrayna arasında dün yapılan barış müzakerelerini değerlendirdi.

Müzakerelerde en az 1200 esir askerin karşılıklı olarak değişiminin ve cenaze takasının yapılması konusunda uzlaşıya varıldığına dikkati çeken Peskov, şunları kaydetti:

"Müzakerelerde atılım beklemiyorduk. Bu mümkün değil. (Rus heyeti başkanı Vladimir) Medinskiy, dün memorandum taslaklarının birbirine zıt olduğunu söyledi. Ancak gündeme getirdiğimiz konular, yapıcı ve somut sonuçlara ulaşılmasını sağlayacak anlamlı çalışmaların yapılmasını gerektiriyor. Takas sürecinin devam etmesi ve cenazelerin teslim edilmesi ise insani açıdan son derece önemli ve olumlu bir gelişme. Bu konunun gündemde kalması lazım."

Peskov, Ukrayna tarafının müzakerelerde liderler zirvesinin yapılması konusunu gündeme getirdiğine dikkati çekerek, bunun için gerekli tüm çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da dün Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakereler düzenlenmişti.

Rusya'nın müzakerelerde, Ukrayna'ya çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettiği görüşmede, en az 1200 esir askerin karşılıklı olarak takası ve cenaze değişiminin yapılması konusunda uzlaşıya varılmıştı.

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