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Dünya

Türkiye'nin F-35'e dönüşüne yeşil ışık! Yunanistan iddia etti

Komşu ülke Yunanistan basını, Pentagon'nun Türkiye'nin F-35 programına katılımının Ege'de dengeleri bozmayacağı görüşünde olduğunu iddia etti. Pentagon'nun Türkiye'nin F-35 programına katılımına sıcak baktığını öne süren Yunan basını, ABD'nin Türkiye ve Yunanistan'a karşı 'eşitlik' anlayışına döndüğünü yazdı.

AA25 Nisan 2025 Cuma 14:33 - Güncelleme:
Türkiye'nin F-35'e dönüşüne yeşil ışık! Yunanistan iddia etti
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Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Pentagon'un Türkiye'nin F-35 programına katılımının Ege Denizi'ndeki dengeleri bozmayacağı görüşünde olduğunu ileri sürdü.

TÜRKİYE'NİN F-35 PROGRAMINA DÖNÜŞÜNE PENTAGON'DAN GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ

Kathimerini gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD, yakın zamana kadar Ege'de Ankara'nın sahip olduğu niceliksel üstünlüğü dengelemek için Yunanistan'ın teknolojik açıdan bir adım öne geçmesini merkeze alan formülü seçti ancak son dönemde Washington, Türkiye ve Yunanistan'a karşı "eşitlik" anlayışını gündeme getirdi.

NETANYAHU'NUN UMUTLARI KIRILDI

Pentagon'da artık Türkiye'nin F-35 programına katılımının Ege'deki dengeleri bozmayacağına dair inancın hakim olduğu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Amerikan silahlarının Ankara'ya satışının ciddi şekilde azaltılmasına yönelik umutlarının kırıldığı öne sürüldü.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TRUMP İLE HARİKA BİR İLİŞKİSİ VAR"

Türkiye'ye ve Türkiye'nin bölgesel meselelerdeki duruşuna ilişkin birçok konunun Yunanistan ve İsrail tarafından ortak prizmadan algılanmasının Washington'ın dikkatinden kaçmadığı vurgulanan haberde, "Bilindiği üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile harika bir ilişkisi var." ifadesine yer verildi.

Haberde F-35 savaş uçaklarının alımına ilişkin Yunanistan Savunma Bakanlığının üretici firma Lockheed Martin ile temaslarını sıklaştıracağı öngörüsü de yer aldı.

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