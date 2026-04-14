İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'e karşı tavır alan ülkelere yönelik dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Pezeşkiyan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu altı ülkenin İsrail karşıtı duruşunu köklü medeniyet birikimleriyle ilişkilendirdi ve bu ülkelere açıkça övgüde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan; Türkiye, İspanya, Çin, Rusya, İtalya ve Mısır'ın, İsrail'in "savaş çığırtkanlığına ve işlediği suçlara karşı duruşlarına" övgüde bulundu.

Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, söz konusu ülkelerin savaşa karşı duruşlarının, köklü kültürel ve tarihsel birikimlerinden kaynaklandığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Medeniyetlerin niteliği, kritik tarihi dönüm noktalarında kendini gösterir. İspanya, Çin, Rusya, Türkiye, İtalya ve Mısır'ın Siyonist rejimin (İsrail) savaş kışkırtıcılığı ve suçlarına karşı duruşları, derin kültürel ve tarihsel köklerinden kaynaklanmaktadır."