Türkiye'nin güçlü duruşu örnek oldu! Pezeşkiyan: Köklü medeniyetiyle karşı çıktı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye başta olmak üzere altı ülkeyi İsrail'in savaş kışkırtıcılığına karşı duruşlarını takdir etti. Pezeşkiyan bu tavrın ülkelerin köklü kültürel birikimlerinden kaynaklandığını vurguladı.

AA14 Nisan 2026 Salı 18:19 - Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'e karşı tavır alan ülkelere yönelik dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Pezeşkiyan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu altı ülkenin İsrail karşıtı duruşunu köklü medeniyet birikimleriyle ilişkilendirdi ve bu ülkelere açıkça övgüde bulundu.

PEZEŞKIYAN'DAN 6 ÜLKEYE İSRAİL KARŞITI DURUŞ ÖVGÜSÜ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan; Türkiye, İspanya, Çin, Rusya, İtalya ve Mısır'ın, İsrail'in "savaş çığırtkanlığına ve işlediği suçlara karşı duruşlarına" övgüde bulundu.

Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, söz konusu ülkelerin savaşa karşı duruşlarının, köklü kültürel ve tarihsel birikimlerinden kaynaklandığını belirtti.

MEDENİYETLERİN NİTELİĞİ KRİTİK ANLARDA KENDİNİ GÖSTERİYOR

İran Cumhurbaşkanı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Medeniyetlerin niteliği, kritik tarihi dönüm noktalarında kendini gösterir. İspanya, Çin, Rusya, Türkiye, İtalya ve Mısır'ın Siyonist rejimin (İsrail) savaş kışkırtıcılığı ve suçlarına karşı duruşları, derin kültürel ve tarihsel köklerinden kaynaklanmaktadır."

  • Mesud Pezeşkiyan
  • İsrail İran gerilimi
  • İran dış politika
  • Türkiye İsrail
  • Siyonist rejim

