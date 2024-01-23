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Dünya

Türkiye'nin güçlü olmasına dikkati çekti: Bizim için büyük önem arz ediyor

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş ile görüşen KKTC Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Emrah Yeşilırmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü olmasının, KKTC halkı için de büyük önem arz ettiğini vurguladı.

AA23 Ocak 2024 Salı 12:24 - Güncelleme:
Türkiye'nin güçlü olmasına dikkati çekti: Bizim için büyük önem arz ediyor
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TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, KKTC Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığındaki heyetle görüştü.

Meclis'te gerçekleşen kabulde konuşan Ateş, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin'in rahatsızlığı dolayısıyla görüşmeye katılamadığını belirtti.

AK Parti iktidarları döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle Türkiye'nin her alanda dünyada sözü geçen ve konuşulan bir ülke haline geldiğini söyleyen Ateş, devrim yaşanan alanlardan birinin sağlık hizmetleri olduğunu ifade etti.

Fotoğraftaki: TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş

Türkiye'de yüksek kalitede sağlık hizmeti sunulduğunu ve sağlık turizmi gelirlerinin önemli seviyeye eriştiğini kaydeden Ateş, sağlık hizmetleri gibi mevzuatının da günün şartlarına uygun hale getirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Yeşilırmak ise Komisyon Başkanı Bilgin'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM'nin çok geniş kapasitede yasama faaliyeti yürüttüğüne işaret eden Yeşilırmak, son dönemde bölgede yaşanan olayların, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü olmasının, KKTC halkı için de büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Yasama faaliyetleri konusunda tecrübe paylaşımı yapmak istediklerini aktaran Yeşilırmak, Komite'nin gündemindeki yasama çalışmalarını anlattı.

Görüşme, daha sonra basına kapalı devam etti.

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