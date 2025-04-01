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Dünya

Türkiye'nin gücü İsrail'i endişelendiriyor: İşgalci yetkiliden korku dolu itiraf

İşgalci İsrail, Türkiye'nin giderek artan gücünden endişeli olduklarını yineledi. Türkiye'nin işgalci İsrail'in işgal girişimlerinin önüne geçeceklerinden endişe duyan İsrailli bir güvenlik yetkilisi 'Eğer Suriye'de bir Türk hava üssü kurulursa bu İsrail'in operasyon özgürlüğünü baltalayacaktır.' dedi.

AA1 Nisan 2025 Salı 18:31 - Güncelleme:
Türkiye'nin gücü İsrail'i endişelendiriyor: İşgalci yetkiliden korku dolu itiraf
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İsrailli güvenlik yetkilisi, "Eğer Suriye'de bir Türk hava üssü kurulursa bu İsrail'in operasyon özgürlüğünü baltalayacaktır." ifadesini kullanarak bunun İsrail'in karşı çıktığı "potansiyel bir tehdit" olduğunu kaydetti.

Suriye topraklarını işgal altında tutan İsrail'in, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ülkesine yönelik işgali durdurmak için yeni adımlar atmasından endişe ettiğini belirtilen yetkili, "Suriye'deki hava saldırılarının engellenmemesi mesajı vermek için T4 üssünü bombaladıklarını" itiraf etti.

İsrailli yetkili, Suriye lideri Şara'ya güvenmediklerini belirterek, "Hem kısa hem de uzun vadeli hedefleri var. Uzun vadeli hedefleri değişmedi; o bizim düşmanımız." ifadelerini kullandı.

Şara'nın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmak için çalıştığını vurgulayan yetkili, Türkiye'nin de bu konuda Şam'a destek verdiğini dile getirdi.

Haberde, İsrail'in siyasi ve güvenlik yetkililerinin, "Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurma olasılığı" nedeniyle güvenlik toplantıları düzenlediği hatırlatıldı.

İSRAİLLİ MİLLETVEKİLİ TÜRKİYE'Yİ "DÜŞMAN DEVLET" OLARAK NİTELEDİ

Öte yandan İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Üyesi ve Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Ohad Tal, X hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'yi hedef aldı.

Tal, "Türkiye düşman bir devlettir. Türk Büyükelçiliği derhal kapatılmalıdır." dedi.

Ülkesinin Türkiye'ye karşı taviz vermemesini savunan Tal, İsrail'in "Türkiye'nin Suriye'ye yerleşmesini engellemesi, Yunanistan ve GKRY ile ittifakı güçlendirmesi ve ABD'nin Türkiye'ye karşı desteğini alması" gerektiğini ileri sürdü.

İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajı vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

Söz konusu İsrail ise ABD'de haksız tutuklamalar ne ilk ne de son..

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