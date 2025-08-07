Türkiye'nin hamleleri panikletti: Tel Aviv, Ankara'nın etkinliğinden rahatsız

Orta Doğu'da son zamanlarda savaşlar, gerilimler ve kaos etkisini sürdürüyor. Filistin-İsrail gerilimi başta olmak üzere bir çok ülke ve topluluk arasında çatışmalar çıktı. İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarının karşısındaki en büyük engel Türkiye oldu. ABD basınında yer alan makalede Türkiye için övgü dolu sözler yer alırken, Ankara'nın diplomatik başarısına dikkat çekildi.

Orta Doğu'da şu anda değişen güç dengesinin giderek artması bölge ülkelerinin canını sıktı. Bölgede İsrail'in kural tanımaz tavırları yüzünden İran ile 12 gün süren karşılıklı saldırılar gerçekleşti.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR DEĞİŞİMİN DORUK NOKTASI"

ABD'de basınında yer alan makaleden çevrilen habere göre; Türkiye, 2023'ten beri devam eden büyük bir değişimin doruk noktası oldu. Bölgedeki bazı ülkelerin gücünün zayıflaması ve bunun sonucunda ortaya çıkan boşluk, Türkiye'nin bölgede giderek daha önemli bir aktör olarak yeniden yükselişine yol açtı.

İran'ı en çok etkileyen Suriye'deki Esed rejiminin düşüşü oldu. İranlıların 2000'lerin başından beri Irak, Suriye ve Lübnan üzerinden büyük bir gayretle inşa ettiği Akdeniz'e kara bağlantısı paramparça oldu. Suriye, bu koridorda önemli bir rol, gerçek bir köprü görevi gördü. Bunu perspektife koymak gerekirse, İran'ın Akdeniz'e serbestçe ulaşmayı başardığı son dönem.

Suriye ve kara koridorunun kaybı, ortaya çıkan güç boşluğunun artık başkaları tarafından doldurulduğu ve Türkiye'nin en önemli rolü üstlendiği anlamına geliyor.

İSRAİL'İ ESED REJİMİNİN YIKILMASI TEDİRGİN ETTİ

Özellikle Suriye'deki devrik lider Esed rejiminin yıkılması sonrası İsrail tedirgin oldu. Türkiye'nin Orta Doğu'da önemli bir aktör olduğunu bilen Siyonist rejim, Esed sonrasında Türkiye'nin bölgede daha fazla söz sahibi olacağını düşünüyor.

Makalede, Türkiye'nin ayrıca Kalkınma Yolu projesinde de önemli bir figür olduğuna dikkat çekildi.

Güney Kafkasya, Türkiye ile İsrail ve İran arasında Orta Doğu'da belirgin bir rekabet alanı olmasa da, İsrail'i Türkiye korkusu burada da sardı. Bu coğrafyada da güç dengesi değişirken Türkiye lehine dönen dengeler özellikle İsrail yönetimini huzursuz etti.

Ankara, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış müzakerelerinin diplomatik cephesine başarıyla dahil oldu. Türkiye ayrıca, Ermenistan'ın en güneydeki Syunik eyaleti üzerinden iki ülke arasında Zengezur Koridoru içinde çalışıyor.