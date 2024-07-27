İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2024 Cumartesi / 21 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'nin hamleleri sonuç verdi! KKTC'yi tanıdılar, Rumlar çılgına döndü
Dünya

Türkiye'nin hamleleri sonuç verdi! KKTC'yi tanıdılar, Rumlar çılgına döndü

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınmasına ilişkin aktif bir diplomasi uyguladığı dönemde, Alman ARD1 televizyonu KKTC'nin haritasına yer verdi. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıl dönümünü anlatan programda KKTC'ye sansür uygulanmazken, Rum basını bu durum karşısında küplere bindi.

27 Temmuz 2024 Cumartesi 08:39 - Güncelleme:
Türkiye'nin hamleleri sonuç verdi! KKTC'yi tanıdılar, Rumlar çılgına döndü
ABONE OL

Alman devlet televizyonu ARD 1, Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin haberde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yayınında yer vermesi dikkati çekti.

Türkiye tarafından KKTC'nin uluslararası alanda tanınmasına ilişkin aktif bir diplomasi uyguladığı bir dönemde gelen yayın, Yunanistan ve Rum yönetiminde paniğe sebep oldu.

KKTC VE RUM KESİMİ AYRI AYRI GÖSTERİLDİ

Alman ARD 1 televizyonunda haberin sunulduğu esnada arka planda Kıbrıs adasının, KKTC ve Rum kesiminin ayrı ayrı gösterildiği haritalarına yer verildi.

Haberde, geçmişte muhteşem tatil bölgeleriyle ünlü olan adanın harekat sonrası bölünmüş olduğu ve bazı kasabaların insansızlaştırıldığı belirtilirken, ada sakinlerinden "savaşın ayırdığı eski komşular" olarak bahsedildi.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU'NDAN ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANI OLARAK SÖZ EDİLDİ

Haberde ayrıca, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun açıklamaları resmi sıfatıyla yer aldı.

RUM BASINI RAHATSIZ OLDU

Avrupa'da KKTC ile ilgili çıkan haberler, Rum basınını rahatsız ederken özellikle ARD televizyonunun KKTC haritası kullanmasına büyük tepki gösterildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.