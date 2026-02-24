Yunan basınında yayımlanan bir analizde, Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşmenin Doğu Akdeniz'de yeni jeopolitik dinamikler oluşturduğu belirtildi. Analizde, Ankara-Kahire hattındaki yakınlaşmanın bölgesel dengeleri etkileyebileceği ve uzun vadeli sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Analizde, Ukrayna savaşı, Gazze'deki çatışmalar ve İsrail-İran geriliminin bölgedeki dengeleri daha da kırılgan hale getirdiği ifade edilerek, Libya ve Suriye'deki vekalet savaşları, göç dalgaları ve deniz yetki alanlarına yönelik rekabetin güvenlik sorunlarını derinleştirdiği kaydedildi.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin 2013'te Mısır'da yaşanan darbe sonrası bozulduğu hatırlatılan analizde, son yıllarda küresel ve bölgesel dengelerdeki değişimlerin normalleşme sürecini hızlandırdığı aktarıldı. Normalleşmenin başlangıcı olarak 2022'de Katar'daki Dünya Kupası sırasında liderler arasında gerçekleşen temaslar gösterildi.

LİDERLERİN TEMASI İLİŞKİLERİ YUMUŞATTI

Başkan Erdoğan'ın 2024'te Mısır'a yaptığı ziyaret ve aynı yıl Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye'ye iade-i ziyareti, ilişkilerde dönüm noktası olarak değerlendirildi. Analizde, iki ülkenin değişen küresel güç dengeleri karşısında iş birliğini artırarak farklılıklarını yönetmeye çalıştığı yorumu yapıldı.

Öte yandan söz konusu analizde, Doğu Akdeniz'de Yunanistan-Mısır-Kıbrıs-İsrail ekseni, üçlü iş birlikleri ve EastMed Gas Forum gibi oluşumların Türkiye açısından sorunlu başlıklar olmaya devam ettiği vurgulandı.

Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve enerji kaynaklarının paylaşımının bölgedeki en zorlu başlıklardan biri olmaya devam ettiği belirtilen analizde, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki etkisini artırma çabalarına da dikkat çekildi. Özellikle Sudan'daki iç savaş ve Etiyopya ile Mısır arasındaki GERD barajı anlaşmazlığı bağlamında Ankara'nın rolünün yakından izlendiği ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN HAMLELERİ DENGELERİ BOZDU

Ekonomik alanda Mısır ve Türkiye'nin ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda 2024 ve 2026'da çeşitli anlaşmalar imzaladığı aktarılan analizde, savunma sanayii iş birliğinin de öne çıktığı kaydedildi. 350 milyon dolar değerinde savunma ekipmanı satışına yönelik anlaşmalar ve 2025'te yeniden başlatılan ortak askeri tatbikatların, Şubat 2026'da imzalanan askeri iş birliği anlaşmasına zemin hazırladığı ifade edildi.

Analizin sonuç bölümünde ise Türkiye-Mısır yakınlaşmasının Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da yeni bölgesel dinamikler doğurabileceği belirtilirken, sürecin istikrar açısından önemli sonuçlar üretebileceği değerlendirmesi yapıldı. Bununla birlikte analizde, Yunanistan açısından Ankara-Kahire hattındaki gelişmelerin yakından izlendiği ve Türkiye'nin bölgedeki rolünün uzun vadeli etkilerine dair endişelerin dile getirildiği ifade edildi.