Ege Denizi'nde çevreci maskesiyle deniz parkı alanları ilan eden komşu ülke Yunanistan, Türkiye'nin ulusal Deniz Planlama Haritasına yeni "Deniz Koruma Alanları" eklemesinden rahatsız oldu. Avrupa'daki sahiplerine koşan Yunan yetkililer, Türkiye'yi Avrupa Komisyonu'n şikayet etti.

YUNAN'DA TÜRKİYE PANİĞİ

Türkiye'nin ulusal Deniz Planlama Haritasına yeni "Deniz Koruma Alanları" eklendi. Türkiye'nin yeni Deniz Koruma Alanları (DKA), Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) bünyesindeki Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonuna (IOC) kaydettirilen haritaya işlendi.

Türkiye'nin bu hamlesi Ege Denizi'nde "deniz park alanı" adı altına egemenlik haklarını istisimar eden Yunanistan'ı telaşlandırdı. Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu Üyesi Yannis Maniatis, Türkiye'nin adımına karşı Avrupa Komisyonu'na soru önergesi verdi.

YUNAN BASININDAN TÜRKİYE İTİRAFI

Yunan basınından Tovima gazetesi de konuyu yakın takibe aldı. Türkiye'nin söz konusu adımıyla Atina'nın geçen ay iki deniz parkı belirleme kararına resmen "ani tepki" gösterdiğini yazan Yunan basını, Türkiye'nin "Deniz Koruma Alanları" belirlediği yerle dikkat çekti.

Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu Üyesi Maniatis'ın soru önergesine değinen Yunan basını, Maniatis'ın Türkiye'ye karşı verdiği önergesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik tek taraflı bir karar aldığını belirttiği aktarıldı.

Soruda, Türkiye'nin açıkladığı haritaların, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre olası bir Yunanistan Münhasır Ekonomik Bölgesi ve kıta sahanlığının belirleneceği deniz bölgelerini içerdiği belirtiliyor.