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Dünya

Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i karıştırdı... ''İsrail için tehlikeli bir adım''

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'Türkiye ile Suriye konusunda ortak bir vizyona sahibiz.' açıklaması İsrail'i paniğe sevk etti. ABD-Türkiye Suriye Çalışma Grubu toplantısının ardından yapılan açıklama, İsrail'e yakın JNS gazetesince 'İsrail açısından endişe verici bir gelişme' sözleriyle haberleştirildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2025 Perşembe 12:48 - Güncelleme:
Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i karıştırdı... ''İsrail için tehlikeli bir adım''
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20 Mayıs'ta düzenlenen ABD-Türkiye Suriye Çalışma Grubu Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, iki ülkenin Suriye konusunda ortak bir vizyona sahip olduğu vurgulandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerden ve Türkiye'nin Suriye'ye yönelik attığı adımlardan rahatsızlık duyan İsrail, gelişmeleri endişeyle takip ediyor.

İsrail merkezli Yahudi gazetesi JNS, söz konusu gelişmeyi "İsrail açısından endişe verici" olarak değerlendirildi.

"İSRAİL İÇİN TEHLİKELİ BİR ADIM"

JNS, Türkiye Başkan Erdoğan'ın Netanyahu'ya karşı sert tutumunu hatırlatarak, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de iş birliğini artırma kararlılığını İsrail için tehlikeli bir adım olarak nitelendirdi.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bölgedeki etkinliğinden rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Gazete, ABD-Türkiye iş birliğinin Suriye'de istikrar ve güvenliğe katkı sağlamasının, İsrail'in bölgedeki çıkarlarını tehdit edebileceği yönünde kaygılar içerdiğini öne sürdü.

Özellikle Başkan Erdoğan'ın Orta Doğu'daki artan etkisinin, yaptırımların kaldırılması sürecinde belirleyici olduğu vurgulandı.

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