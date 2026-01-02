Almanca seslendirilen videoda, Ahr Vadisi'nde 2021 yılında ve Hatay'da 2023 yılında yaşanan afetler karşılaştırıldı. Videoda, afetlerin ardından yeniden yapılanma sürecinin hız ve verimlilik açısından Almanya ile Türkiye arasında belirgin farklılıklar gösterdiği, Almanya'da ise yavaş işleyen bürokrasinin süreci ciddi biçimde geciktirdiği vurgulandı.

Afet bölgelerine ait görsellerle desteklenen videoda, "Almanya'da 2021 yılında meydana gelen bir doğal afet 134 can kaybına ve 475 binanın yıkılmasına neden oldu. Ahr Vadisi'nde aradan 4 yıl geçmesine rağmen çalışmalar halen tamamlanamadı." ifadelerine yer verildi.

Videoda ayrıca, 6 Şubat 2023'te Türkiye'de meydana gelen depremlerde 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, kentlerdeki yapıların büyük bölümünün yıkılmasına karşın iki yıl içinde 455 bin yeni konutun inşa edildiği ve fiilen yeni şehirler kurulduğu ifade edildi.

Paylaşımda, "Peki Almanya'da problem nedir?" sorusu yöneltilirken, bu soruya Almanya'da afet sonrası sürecin yavaş ilerlemesinin nedeni olarak, "Ancak Almanya'da insanlar halen Alman bürokratik canavarıyla mücadele ediyor." yanıtı verildi.