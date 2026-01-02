İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2026 Cuma / 14 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0307
  • EURO
    50,4848
  • ALTIN
    5971.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'nin hızı örnek gösterildi: Avrupa'da yönetim sınıfta kaldı
Dünya

Türkiye'nin hızı örnek gösterildi: Avrupa'da yönetim sınıfta kaldı

Almanya merkezli bir sosyal medya paylaşımı, Almanya ve Türkiye'de afet sonrası yeniden yapılanma süreçlerini karşılaştırdı. Video, Türkiye'nin kısa sürede ayağa kalkma kapasitesini öne çıkarırken, Almanya'daki ağır bürokrasiyi sert sözlerle eleştirdi.

AA2 Ocak 2026 Cuma 21:01 - Güncelleme:
Türkiye'nin hızı örnek gösterildi: Avrupa'da yönetim sınıfta kaldı
ABONE OL

Almanca seslendirilen videoda, Ahr Vadisi'nde 2021 yılında ve Hatay'da 2023 yılında yaşanan afetler karşılaştırıldı. Videoda, afetlerin ardından yeniden yapılanma sürecinin hız ve verimlilik açısından Almanya ile Türkiye arasında belirgin farklılıklar gösterdiği, Almanya'da ise yavaş işleyen bürokrasinin süreci ciddi biçimde geciktirdiği vurgulandı.

Afet bölgelerine ait görsellerle desteklenen videoda, "Almanya'da 2021 yılında meydana gelen bir doğal afet 134 can kaybına ve 475 binanın yıkılmasına neden oldu. Ahr Vadisi'nde aradan 4 yıl geçmesine rağmen çalışmalar halen tamamlanamadı." ifadelerine yer verildi.

Videoda ayrıca, 6 Şubat 2023'te Türkiye'de meydana gelen depremlerde 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, kentlerdeki yapıların büyük bölümünün yıkılmasına karşın iki yıl içinde 455 bin yeni konutun inşa edildiği ve fiilen yeni şehirler kurulduğu ifade edildi.

Paylaşımda, "Peki Almanya'da problem nedir?" sorusu yöneltilirken, bu soruya Almanya'da afet sonrası sürecin yavaş ilerlemesinin nedeni olarak, "Ancak Almanya'da insanlar halen Alman bürokratik canavarıyla mücadele ediyor." yanıtı verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.