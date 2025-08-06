Komşuda ''koridor'' telaşı! Türkiye'nin iki hamlesi panikletti

Türkiye'nin yeni Deniz Koruma Alanları (DKA), Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) bünyesindeki Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonuna (IOC) kaydettirilen haritaya işlendi. Türkiye ayrıca Suriye arasında Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'ni (ETOK) kuran anlaşma imzaladı. Türkiye'nin bu hamleleri Yunanistan'ı rahatsız etti.

ATİNA'YI ENDİŞELENDİRDİ

Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin adımlarını sürdüren Türkiye, bu kez Suriye ile denizcilik iş birliği girişimleriyle Yunan basınında gündem oldu. Ankara'nın Şam'la geliştirdiği yakın ilişkiler, Türk yatırımcıların Suriye limanları üzerinden Doğu Akdeniz'de etkinlik kazanacağı beklentisini güçlendirdi. Bu durum, Atina'da endişe neden oldu.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'ın deniz koruma alanlarıyla ilgili tartışmalı hamlelerinin ardından Türkiye; İtalya ve Libya ile başlattığı iş birliği sürecinde, Gökçeada açıklarında ve Fethiye–Kaş ile Finike açıklarında iki yeni Deniz Koruma Alanı ilan etmişti. Söz konusu alanlar, Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'na kayıt ettirilmişti.

Son olarak, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel Müdürlüğü heyetinin Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret, Yunan basınında geniş yer buldu. Görüşmelerde personel eğitimi, denizcilik mevzuatının geliştirilmesi ve Suriye'nin uluslararası denizcilik faaliyetlerine katılımı için ön mutabakat imzalandı. Taraflar ayrıca liman altyapısının geliştirilmesi, işletme ve yönetim sistemlerinin modernizasyonu ile Türk teknolojilerinin Suriye limanlarına uygulanmasını ele aldı.

"AKTİF BİR DENİZ KORİDORU" HALİNE GETİREBİLECEK

Yunan medyası, bu adımların Suriye'yi Doğu Akdeniz'de "aktif bir deniz koridoru" haline getirebileceğini yazdı.

Türkiye haritaya işletti

Bakan Şaar: Ortak olmak istiyoruz

Türkiye'den Suriye'ye teklif