Türkiye'nin İsveç için NATO kararı dünya basınında: Bir adım daha yaklaşıldı

İsveç'in NATO üyelik sürecinin TBMM'ye sevk edilmesi dünya medyasında geniş yer aldı. İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklifin TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmesi İsveç ve NATO'da memnuniyetle karşılandı. Dünya medyası, nihai kararın TBMM'den çıkacağını vurgularken, gözler NATO üyeliğine itiraz eden son ülke olan Macaristan'a çevrildi.

TÜRKİYE'NİN İSVEÇ İÇİN NATO KARARI DÜNYA BASININDA

New York Times gazetesi, İsveç'in NATO üyeliğine bir adım daha yaklaştığını vurguladı. İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığını ancak sonucun parlamentodaki oylamaya bağlı olduğunu yazarken Bloomberg, "Türkiye, İsveç'in önündeki son engellerden birini ortadan kaldırdı" ifadesini kullandı. Al Jazeera, 19 aylık gecikmeden sonra İsveç'in NATO'ya bir adım daha yaklaştığını ve bunun ittifakın genişletilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu yazdı.

NATO üyeliği için Türkiye'nin şartlarını kabul eden İsveç'ten olumlu adımlar gelmeye devam ediyor. İsveç, 'Kürt Kızılayı' adı atında PKK'ya para toplayan bir derneğin banka hesaplarını kapattı.

PKK'NIN PARA AKIŞINI KESTİ

Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "İsveç makamlarının attığı adımlar memnuniyet verici. Son olarak Kürt Kızılayı isimli terör destekçisi oluşumun finans kaynaklarının engellenmesi ve faaliyetlerinin durdurulması olumludur" dedi. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ise İsveç'in, savunma sanayii alanındaki ürünlere yönelik ambargoyu kaldırdığını duyurdu.

BAKAN FİDAN: F-16 SÖZÜNÜZÜ TUTUN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin talebi üzerine mevkidaşı Antony Blinken'le telefonda görüştü. Fidan, F-16 satışıyla ilgili ABD yönetimi ve Kongresi'nden verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin beklendiğini ifade etti. Fidan, İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiğini belirtti. Fidan, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini mevkidaşına hatırlattı. İki bakan görüşmede Kıbrıs konusu da ele aldı.