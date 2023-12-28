İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2023 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,432
  • EURO
    32,7903
  • ALTIN
    1974.43
  • BIST100
    7330.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'nin İsveç için NATO kararı dünya basınında: Bir adım daha yaklaşıldı
Dünya

Türkiye'nin İsveç için NATO kararı dünya basınında: Bir adım daha yaklaşıldı

İsveç'in NATO'ya üye olmasına yönelik Türkiye'nin kararı dünya basınında geniş bir yankı uyandırdı. TBMM'ye sevk edilen İsveç'in NATO kararı hakkında makale kaleme alan uluslararası medya kuruluşları, İsveç'in NATO üyeliğine bir adım daha yaklaşıldığını, yeşil ışık yakıldığını ve İsveç'in önündeki engellerden birinin daha kaldırıldığını yazdı.

Akşam Gazetesi28 Aralık 2023 Perşembe 09:41 - Güncelleme:
Türkiye'nin İsveç için NATO kararı dünya basınında: Bir adım daha yaklaşıldı
ABONE OL

İsveç'in NATO üyelik sürecinin TBMM'ye sevk edilmesi dünya medyasında geniş yer aldı. İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklifin TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmesi İsveç ve NATO'da memnuniyetle karşılandı. Dünya medyası, nihai kararın TBMM'den çıkacağını vurgularken, gözler NATO üyeliğine itiraz eden son ülke olan Macaristan'a çevrildi.

TÜRKİYE'NİN İSVEÇ İÇİN NATO KARARI DÜNYA BASININDA

New York Times gazetesi, İsveç'in NATO üyeliğine bir adım daha yaklaştığını vurguladı. İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığını ancak sonucun parlamentodaki oylamaya bağlı olduğunu yazarken Bloomberg, "Türkiye, İsveç'in önündeki son engellerden birini ortadan kaldırdı" ifadesini kullandı. Al Jazeera, 19 aylık gecikmeden sonra İsveç'in NATO'ya bir adım daha yaklaştığını ve bunun ittifakın genişletilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu yazdı.

NATO üyeliği için Türkiye'nin şartlarını kabul eden İsveç'ten olumlu adımlar gelmeye devam ediyor. İsveç, 'Kürt Kızılayı' adı atında PKK'ya para toplayan bir derneğin banka hesaplarını kapattı.

PKK'NIN PARA AKIŞINI KESTİ

Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "İsveç makamlarının attığı adımlar memnuniyet verici. Son olarak Kürt Kızılayı isimli terör destekçisi oluşumun finans kaynaklarının engellenmesi ve faaliyetlerinin durdurulması olumludur" dedi. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ise İsveç'in, savunma sanayii alanındaki ürünlere yönelik ambargoyu kaldırdığını duyurdu.

BAKAN FİDAN: F-16 SÖZÜNÜZÜ TUTUN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin talebi üzerine mevkidaşı Antony Blinken'le telefonda görüştü. Fidan, F-16 satışıyla ilgili ABD yönetimi ve Kongresi'nden verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin beklendiğini ifade etti. Fidan, İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiğini belirtti. Fidan, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini mevkidaşına hatırlattı. İki bakan görüşmede Kıbrıs konusu da ele aldı.

  • İsveç NATO
  • Türkiye kararı
  • uluslararası medya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.