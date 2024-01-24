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Dünya

Türkiye'nin İsveç'e yönelik NATO kararı sonrası Rusya'dan açıklama

İsveç'in NATO üyelik protokolünün TBMM Genel Kurulu'nda onaylanması dünya basınında geniş yer buldu. TBMM'de yapılan oylamaya ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Bu Türk meclisinin kararı. Türkiye Kuzey Atlantik İttifakı'nın üyesi. Bu çok açık bir gerçek. Ankara'nın kendi yükümlülükleri var ve İttifak'taki müttefikleriyle kendi müzakere süreçleri var. Bu Türkiye'nin egemen kararıdır' dedi.

IHA24 Ocak 2024 Çarşamba 14:26 - Güncelleme:
Türkiye'nin İsveç'e yönelik NATO kararı sonrası Rusya'dan açıklama
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İsveç'in NATO üyelik sürecinin onaylanmasına ilişkin protokol TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerin ardından oylandı. 346 milletvekilinin oy kullandığı teklifte, 287 milletvekili kabul, 55 milletvekili ret ve 4 milletvekili çekimser oy kullanırken teklif, oy çokluğu ile kabul edildi. Protokolün TBMM'den geçmesinin ardından İsveç'e NATO yolunun açılması dünya gündeminde de geniş yer buldu.

RUSYA: TÜRKİYE'NİN, İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIMINA ONAYI KENDİ EGEMEN KARARI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilmesine ilişkin, "Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır." dedi.

Peskov, gazetecilere, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesine ilişkin soruyu cevapladı.

Türkiye'nin Kuzey Atlantik İttifakı'nın bir üyesi olduğunu hatırlatan Peskov, "Bu çok açık bir gerçek. Ankara'nın bu ittifak konusunda kendi yükümlülükleri var, kendi müzakere süreçleri var." ifadelerini kullandı.

Peskov, "Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır." değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İMZALAMASINA İŞARET EDİLDİ

İsveç Expressen gazetesi, mecliste yapılan oylamada NATO'nun üyelik protokolünün onaylandığı ancak henüz sürecin sona ermediği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protokolü imzalaması gerektiği hatırlatılan haberde, Macaristan'ın da İsveç'in NATO üyelik sürecini onaylaması gerektiği aktarıldı. Macaristan'da da tüm protokollerin yerine getirildiği ancak parlamentodan henüz onayın çıkmadığı ifadeleri kullanıldı.

İSVEÇ: NATO'YA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK

Bir diğer İsveç haber sitesi Altinget ise, "Türkiye parlamentosundan evet oyu: NATO'ya bir adım daha yaklaştık" diyerek duyurdu haberinde İsveç'in NATO'ya katılım başvurusunun Türkiye tarafından onaylandığını dile getirdi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın fotoğrafının da kullanıldığı haberde Kristersson'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Bugün tam üyeliğe bir adım daha yaklaştık" ifadelerine yer verildi.

İngiliz yayıncı kuruluşu BCC, "Türk Meclisi, İsveç'in NATO üyeliğini destekledi" başlıklı haberinde milletvekillerinin, İskandinav ülkesinin üyeliği yolunda büyük bir adım teşkil eden ve uzun süredir ertelenen NATO üyeliğini onayladığını yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa bir süre içerisinde protokolü imzalamasının beklendiğini kaydeden BBC, geriye yalnızca Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının kaldığını bildirdi.

"TÜRKİYE, NATO ÜYELİK TELİFİNİ ONAYLADI"

İngiliz haber ajansı Reuters, "Türkiye, NATO üyelik telifini onayladı" diyerek son gelişmeleri duyurdu. Mecliste yapılan oylamada İsveç'in NATO üyeliği teklifini oyladığı kaydedilen haberde, "20 aylık gecikmenin ardından askeri ittifakın genişlemesinin önündeki en büyük engel ortadan kalktı" denildi.

"20 AYLIK MÜZAKERELERİN SONUÇLANMASININ BEKLENİYOR"

Fransız Le Monde gazetesi ise Türkiye'nin İsveç lehine karar verdiğini yazdı. Stockholm'ün NATO üyelik protokolünün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanması gerektiği kaydedilen haberde Ankara ile Batılı ülkeler arasında önemli siyasi görüş ayrılıklarına yol açan 20 aylık müzakerelerin sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti.

"MACARİSTAN, BAŞVURUYU ONAYLAMAYAN TEK ÜLKE OLARAK KALDI"

İngiliz gazetesi The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in tokalaştığı fotoğrafın kullanıldığı haberde, "Macaristan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak yapılan başvuruyu hala onaylamayan tek ülke olarak kaldı" ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin uzun süre bekletilen onayı verdiğini yazan The Guardian, oylamanın İskandinav ülkesini NATO'ya üyeliğe bir adım daha yaklaştırdığı belirtildi. Gazete, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün "Oylama sonucu elbette güzel ancak şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalamasını bekleyeceğiz.

CNN International ise oylamaya dair detayları paylaştığı haberde Macaristan'ın henüz onay vermediğini hatırlattı. 2022'de başlayan sürecin devam ettiği kaydedilen haberde, protokolün Türkiye tarafından onaylanmasının İsveç'i üyeliğe yaklaştırdığı aktarıldı.

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