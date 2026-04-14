Türkiye'nin kapısını çalacaklar! Güvenlik kalkanları delindi

İRAN'IN saldırıları, Körfez'in savunma zafiyetini ortaya koydu. BAE'DE Dubai Havalimanı, gökdelenler, finans merkezleri, Jebel Ali Limanı, Al Minhad Üssü, Ruwais Rafinerisi ve Fujairah petrokimya tesisleri vuruldu; 13 kişi öldü. Katar'da Ras Laffan gaz sahası ve El Udeyd Hava Üssü dahil kritik noktalar hedef alındı. Suudi Arabistan'da Prens Sultan Hava Üssü ve Aramco tesisleri vuruldu, 3 kişi hayatını kaybetti. Umman'daki gemi saldırısında ölü sayısı 14 oldu. Kuveyt'teki askeri üslere saldırılarda 10 kişi yaşamını yitirdi. Bahreyn'de yönelik saldırılarda da 3 kişi öldü.

AKLAŞIK 6 BİN HAVA SALDIRISI

ABD-İsrail-İran savaşında Körfez ülkelerine yaklaşık 6 bin saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarla ABD'nin Körfez'e sağladığı güvenlik şemsiyesinin yetersizi kaldığı görüldü.

- BAE: 563 balistik füze, 26 seyir füzesi, 2 bin 256 İHA.

- Suudi Arabistan: 104 füze, 916 İHA.

- Kuveyt: 369 balistik füze, 15 seyir füzesi, 852 İHA .

- Katar: 227 füze, 111 İHA.

- Ürdün: 291 füze ve İHA .

- Bayreyn: 125 füze, 211 İHA .

- Umman: 19 İHA.

KÖRFEZ TÜRKİYE'NİN KAPISINA GELECEK

6 bin hava saldırısına maruz kalan Körfez ülkeleri, savunmada ABD'ye alternatif olarak Türkiye'ye yöneliyor.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Tahran'ın misillemeleri Körfez'i vurdu. 28 Şubat'tan bu yana bölge ülkeleri binlerce füze ve İHA saldırısına hedef oldu. Suudi Arabistan, BAE ve Katar başta olmak üzere Körfez ülkeleri savunmada ABD'ye alternatif arayışına girdi.

Wall Street Journal'a göre teslimat gecikmeleri ve yetersizlikler nedeniyle yeni tedarikçiler gündeme gelirken, yerli füze sistemleriyle öne çıkan Türkiye ilk seçenekler arasında yer aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan da buna dikkat çekerek, "Savaş sonrası savunma işbirlikleri artacak, bunu bize ilk ağızdan söylüyorlar" dedi. Daha önce de ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci seri üretimdeki SUNGUR ve PUSU füzelerine Körfez ülkelerinden yoğun talep geldiğini açıklamıştı.

ABD'YE SERVET DÖKTÜLER

KÖRFEZ ülkeleri birinci Trump döneminden bu yana (son 9 yıl) ABD ile 575.5 milyar dolarlık savunma anlaşması yaptı. Savunma dışı yatırımlarla toplam rakam 2 trilyon dolara yaklaştı.

Suudi Arabistan: 2017'de 110 milyar dolar, ardından 142 milyar dolar, Katar: 42 milyar dolar (THAAD, İHA, uçak, zırhlı araç), BAE: 23 milyar dolar (F-35 ve İHA), Umman: 2.5 milyar dolar, Kuveyt: 16 milyar dolar.

Katil İsrail Lübnan'ı işgal ediyor: Bint Cubeyl kuşatıldı

Dünyanın boğazına Hürmüz düğümü: Trump masaya mecbur kaldı, Tahran stratejik kozuyla vurdu

Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası başladı! Tankerler geri döndü