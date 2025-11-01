Türkiye'nin kapısını çaldılar: Avrupa savunmada ortaklık arıyor

Yabancı basında yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin, Berlin ile Ankara arasındaki ilişkilerde yaklaşık 10 yıllık durgunluğun ardından ilk önemli değişimi temsil ettiği ifade edildi.

Almanya için bu gelişmenin, Türkiye'yi işlevsel bir ortak olarak Avrupa yörüngesine geri getirme girişimi olduğu, Türkiye içinse, kendi politikasından taviz vermeden Batı'nın artan ilgisinden ne kadar faydalanabileceğinin bir sınavı olduğunun altı çizildi.

SAVUNMADA İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Haberde, Başbakan Merz'in, Ankara'ya net bir planla geldiği, bu planın savunma işbirliği konusunda iletişimi yenilemek olduğu dile getirildi.

Söz konusu gelişmelerin Berlin'in Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışına onay vermesiyle aynı zamana denk geldiğine vurgu yapıldı.

Toplantının, savaş uçağı anlaşmasının siyasi teyidi ve Ankara ile Berlin'in Avrupa savunma programı (SAFE) kapsamında daha geniş kapsamlı bir endüstriyel işbirliğine girebileceğinin işareti olduğu ifade edildi.

UKRAYNA SAVAŞI AVRUPA'NIN ASKERİ KAPASİTESİNİ TÜKETTİ

Berlin'in kararlarının, hesaplanmış bir zorunluluk olduğunun altı çizilen haberde, Ukrayna'daki savaşın Avrupa'nın askeri kapasitesini tükettiği ve Türkiye'nin, Avrupa'nın sahip olmadığı teknolojiye, sanayiye ve stratejik bir konuma sahip olduğu dile getirildi.

Türkiye'nin gelişen yeni düzende elini güçlendirdiğine vurgu yapılan haberde, Ankara'nın Batı ile ilişkilerini, fabrikalar, sözleşmeler, askeri lojistik yoluyla geliştireceği aktarıldı.

Önümüzdeki aylarda askeri sanayi ve göç konularında bir dizi teknik görüşme yapılacağı ifade edilen haberde, Berlin'in, Türkiye ile gelecekteki işbirliği için bir kararı parlamentoya sunabileceği aktarıldı. Bu ivmenin devam etmesi halinde, savunma bakanlıkları arasında 2026 baharında bir mutabakat zaptının imzalanmasının beklendiği ifade edildi.