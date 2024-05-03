Türkiye'nin kararı İsrail'i çıldırttı! İtiraf ettiler: Bizim için sonuçları büyük olacak

İsrail'e yönelik 54 ürüne önce kısıtlama getiren Türkiye, şimdi ise ticareti tamamen durdurdu. Türkiye ihracatta kısıtlamaya giderek İsrail'e ekonomik yaptırım uygulayan ilk ülke oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ilk işareti vermesi sonrası Ticaret Bakanlığı kısıtlamalar konusunda 54 kalem üründe harekete geçti.

İHRACAT TAMAMEN DURDURULDU

Ticaret Bakanlığı, İsrail ile tüm ticaretin durdurulduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur.' ifadeleri kullanıldı.

Tüm bu gelişmelerin ardından İsrail medyası dikkat çeken bir itirafta bulundu. İsrail medyası, Türkiye'nin ticareti kısıtlama kararının İsrail ekonomisi için ağır sonuçlarının olacağını manşetlerine taşıdı.

Türkiye'nin aldığı karar İsrail kabinesini rahatsız etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ticarette alternatifler aranması için talimatı verdi.

İngiltere merkezli günlük gazete Guardian gazetesi Türkiye'nin Gazze'deki 'insani trajedi' nedeniyle İsrail'le tüm ticareti durdurduğunu yazdığı haberinde söz konusu hamlenin, eski iki yakın müttefik arasında kötüleşen gerilimi daha da derinleştireceğini öne sürdü.

Türkiye'nin İsrail'e yönelik tepkisine değinen BBC ise, iki ülke arasındaki ticaretin geçtiğimiz yıl neredeyse 7 milyar dolar değerinde olduğuna dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Tel Aviv yönetimini sert sözlerle eleştirdiğini anımsattı.

Katar merkezli Aljazeera de iki ülke arasındaki ticaret hacmine dikkat çekerken Türkiye'nin kararının İsrail'in tepkisini çektiğini okuyucularına aktardı.

Türkiye'nin Gazze'deki savaşa karşı protestosunun son hamlesi olarak İsrail ile ticareti kestiğini yazan Fox News, İsrail'in duruma tepki gösterdiğini bildirdi. Fox News haberinde, "Bu adım Türkiye'nin İsrail'e karşı mücadelesinde sadece bir cephe. Türkiye Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde süren soykırım davasına müdahil olma kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Nisan ayında İsrail'e yönelik 54 ürüne ihracat kısıtlaması getirdiğini yazan Middle East Eye (MEE), Türkiye'nin daha sonra soykırım davasına müdahil olma kararı aldığını şimdi de ülke ile olan tüm ticaretini durdurduğunu belirterek Ankara'nın tavrının giderek sertleştiğini aktardı.

İSRAİL MEDYASI ÖFKE KUSTU

Türkiye'nin İsrail'e yönelik ithalatı ve ihracatı durdurma hamlesi sonrası İsrail medyasında öfke hakim oldu.

İbranice yayın yapan Maariv gazetesi 'Erdoğan adım atıyor, İsrail kambur duruyor' başlıklı haberinde, Türkiye'nin kararının İsrailli iş insanları arasında öfkeye neden olduğunu manşetine taşıdı. Gazeteye konuşan Merhavim Belediye Başkanı Shay Hajaj "Defalarca uyarıda bulunduk. İsrail taze gıda üretiminde bağımsız olmalı, diğer ülkelere bağımlı olmamalıdır." dedi. Yine Maariv'e konuşan Üreticiler Birliği Başkanı Dr. Ron Tomer ise, "Türkiye'den yapılan tüm ithalata hemen şimdi üç yıl süreyle %100 oranında koruyucu gümrük vergisi uygulanmalı ve bazı ürünlerin ithalatı tamamen yasaklanmalıdır." ifadelerini kullandı. Tomer ayrıca, "Hükümet Türkiye'ye bağımlılıktan kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapmalıdır." dedi.

İTİRAF ETTİLER

Calcalist, "Türk boykotunun İsrail ekonomisi üzerindeki sonuçları çok büyük olacak" başlıklı haberinde Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden Yigal Maor'un sözlerine yer verdi.

Türkiye'nin şimdiye kadar birçok ürünün makul fiyatlarla temin edildiği bir kaynak olduğunu söyleyen Maor, Ankara'nın hamlesinin sonuçlarının İsrail için çok ağır olacağını belirterek şunları söyledi;

"Tatlı ve konservelerden, sebze ve meyvelere kadar aklınıza gelebilecek her şey Türkiye'den geliyor. Uluslararası şirketler Türkiye'de montaj yapıyor. Örneğin Toyota Corolla Türkiye'de monte ediliyor ve şimdi İsrail'e araba göndermenin mümkün olmadığı söyleniyor. Durum gemilerin İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan geçmesinin engellenmesi veya Türkiye semalarında uçuş yasağı getirilmesiyle daha da kötüleşebilir"