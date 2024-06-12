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Dünya

Türkiye'nin kararı sonrası Çin otomotiv devlerinin hisselerinde sert düşüş

Türkiye'nin uygulamaya başladığı, ABD'nin takip ettiği ve bugün de AB'nin açıklamaya hazırlandığı Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ek gümrük vergisi kararı, Çin otomobil üreticilerini olumsuz etkiledi.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 12:26 - Güncelleme:
Türkiye'nin kararı sonrası Çin otomotiv devlerinin hisselerinde sert düşüş
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Çin otomotiv firmalarının hisseleri, Türkiye ve ABD'nin ardından AB ülkelerinin de Çin'de üretilen elektrikli otomobillere yönelik gümrük vergilerini artırma kararı alacağı endişesiyle sert düştü.

Türkiye'nin uygulamaya başladığı, ABD'nin takip ettiği ve bugün de AB'nin açıklamaya hazırlandığı Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ek gümrük vergisi kararı, Çin otomobil üreticilerini olumsuz etkiledi.

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören Çin elektrikli otomobil üreticilerinin hisseleri ciddi ölçüde geriledi.

Çin merkezli otomotiv şirketi XPeng'in hisseleri yüzde 5,14 değer kaybetti.

Pekin merkezli Li Auto'da günlük düşüş yüzde 3,63'ü, NIO'da ise yüzde 8,52'yi buldu.

Geely'de günlük gerileme yüzde 4,92 olurken, GWM'deki düşüş yüzde 1,91 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye, hafta sonu yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile ülke içinde yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı seviyesinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar vermişti. Türkiye, daha önce de Çin'den ithal edilen elektrikli otomobiller için yüzde 40 vergi uygulaması başlatmıştı.

ABD de geçen ay Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillerdeki tarife oranını 4 kat artırarak yüzde 100 seviyesine yükseltmişti.

Bu alanda son adımın bugün AB tarafından atılması bekleniyor. AB, bir süredir hangi ülkenin markası olduğuna bakmaksızın Çin'de üretilen ve AB'ye gönderilen elektrikli otomobillere sağlanan destek ve sübvansiyonları inceliyordu.

Çin menşeli elektrikli otomobillerin sübvanse edildiği ve bu durumun AB sanayisine zarar verdiğinin tespit edilmesi beklenen soruşturma sonunda Çin'den AB ülkelerine gönderilen bütün elektrikli otomobillere ek gümrük tarifeleri uygulanması söz konusu olacak.

AB, halihazırda Çin'in elektrikli otomobillerine yüzde 10 gümrük vergisi uyguluyor.

Bugün bu oranının gelecek aydan itibaren yüzde 25'e yükseltilmesi kararının açıklanması bekleniyor.

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobiller içinde Çin menşeli olanların payı hızla artıyor. Bu oran 5 yıl önce yüzde 1'in altındayken, son dönemde yüzde 8'e ulaşmış durumda. AB, önlem alınmaması halinde söz konusu oranın daha da hızlı yükseleceğinden endişe ediyor.

Çin'in benzer segmentlerdeki elektrikli otomobilleri Avrupa'da üretilen modellerin yüzde 20-25 altında fiyatlanıyor.

Çin'de, BYD, SAIC, Geely gibi markalar ile Tesla ve çeşitli Avrupa şirketlerinin ciddi otomobil üretimleri bulunuyor.

  • elektrikli otomobil
  • Çin ithalatı
  • gümrük vergisi

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