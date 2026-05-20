Shekerinska, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Brüksel'de düzenlediği "Değişimi kucaklamak, yarını güvence altına almak: Değişen bir güvenlik ortamında Türkiye ve NATO" başlıklı etkinlikte açılış konuşması yaptı.

Genel Sekreter Yardımcısı, "Türkiye'nin yaklaşık 75 yıldır paha biçilemez bir müttefik olduğunu ve ortak güvenliğimize birçok yönden katkıda bulunduğunu her zaman vurguluyoruz." dedi.

Türkiye'nin deniz, kara ve hava dahil olmak üzere çeşitli katkılarda bulunduğunun ve NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunun altını çizen Shekerinska, "Çok az ülke bunu yaparken bile, Türkiye, gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya yatırdı ve geçen yıl Lahey'de tüm NATO müttefiklerinin verdiği yüzde 5'lik taahhüdü karşılamak için bu miktarı daha fazla artırmaya kararlı." diye konuştu.

Shekerinska, temmuzdaki zirvenin hem Türkiye hem de NATO için "önemli bir an" olacağına işaret ederek, hem kendisinin Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak için yaptığı, hem de Genel Sekreter Mark Rutte'nin Ankara'ya yaptığı ziyaretlerde zirvenin hazırlıklarına şahitlik ettiklerini aktardı.

Rutte'nin Ankara'daki temaslarında Türkiye'nin savunma sanayi tabanından çok etkilendiğini dile getiren Shekerinska, "Türkiye olağanüstü bir iş çıkarıyor ve herkesi orada (Ankara Zirvesi'nde) görmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

"EN SON TEKNOLOJİLERİ İÇEREN GÜÇLÜ YETENEKLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Shekerinska, İttifak'ın içinde bulunduğu durumu şöyle özetledi:

"Müttefikler, en büyük müttefikimiz olan ABD ile savunma harcamalarını eşitleme ve kendi konvansiyonel savunmaları için daha fazla sorumluluk alma yolunda net bir şekilde ilerliyorlar. Bu iyi bir şey. Bu aynı zamanda adil. Ancak şunu söylemeliyim ki; daha fazlası gerekli. Kuzey Kutbu'ndan Akdeniz ve Karadeniz'e, uzaydan deniz yataklarına kadar gerçek ve kalıcı tehlikelerle karşı karşıya olduğumuz için, Amerikan gücünün de desteklediği daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa'ya ihtiyacımız var."

Savunmaya yatırım yapmaya devam etmenin ne kadar önemli olduğunu gösteren düşündürücü bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu belirten Shekerinska, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sürdürdüğünü, Çin'in askeri modernizasyonunun ve nükleer genişlemesinin devam ettiğini ve İran'ın hem nükleer hem de balistik füzelerle tehdidini yıllardır sürdürdüğünü savundu.

Shekerinska, "İttifakımızı korumaya devam etmek için güçlü askeri caydırıcılığa, güçlü savunma gücüne ihtiyacımız var. Bu nedenle, sadece şimdi için değil, gelecek yıllar için, sadece bazı müttefikler için değil, hepimiz için savunmaya daha fazla yatırım yapmalıyız." dedi.

Ankara Zirvesi'nde "yetenekler" konusunun öne çıkacağına işaret eden Shekerinska, "Ordularımızın güçlü kalması için, en son teknolojileri içeren güçlü yeteneklere ihtiyacımız var." diye konuştu.

Shekerinska, Ukrayna'nın da ihtiyaçlarına değinerek, bunları hava savunması, uzun menzilli yetenekler, zırhlı sistemler, insansız hava araçları (İHA) ve İHA karşıtı sistemleri olarak tanımladı.

Bu yeteneklerin acilen geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Shekerinska, "Atlantik'in her iki yakasında da ilerleme görüyoruz. Yeni fabrikalar açılıyor, daha fazla üretim hattı çalışıyor, çok daha fazla ortak üretim gerçekleşiyor ve inovasyon hızlanıyor. Her zaman olduğu gibi, bunun bile yeterli olmadığını söylemeye devam edeceğiz. Çıtayı daha da yükseltmeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Shekerinska, şöyle devam etti:

"(Ankara Zirvesi'nde) Orada müttefiklerimizin bu zorluğu kabul ettiklerini ve bu zorluğun üstesinden gelmek için adımlar attığımızı göstermelerini bekliyoruz. Genel niyetler değil, gerçekten sözleşmeler, net taahhütler, hem zirve öncesinde hem de sırasında imzalanan anlaşmalar. Bu, halkımıza göndereceğimiz bir mesaj olacak; NATO onları korumaya hazır ve muktedirdir."

Shekerinska, artan savunma üretiminin "savaş kışkırtıcılığıyla ilgili" olmadığını, caydırıcılık ve savunma gücünü göstererek saldırganlığı önlemeyi amaçladığını belirtti.

Genel Sekreter Yardımcısı, Ukrayna'ya desteğin de sürmesi gerektiğinin altını çizerek, "Ukrayna'nın güvenliği aslında bizim güvenliğimizdir ve Ankara'da vereceğimiz mesaj da bu olacak. Karşı karşıya olduğumuz birçok güvenlik sorununa rağmen, odağımızı asla kaybetmemeliyiz." diye konuştu.