''Türkiye'nin medeniyet ve kültürel mirasına denk olabilecek ülke çok az''

Ankara'daki görevine aralıkta başlayan Pardeshi, Türkiye'deki hayatını ve iki ülke ilişkilerini AA muhabirine anlattı.

Pardeshi, henüz bir aydır burada bulunduğunu dile getirerek, bir büyükelçi olarak Ankara'da günlerinin nasıl geçtiğine dair anılarını paylaştı.

Bulunduğu ülke hakkındaki gelişmelere hakim olmak amacıyla günün ilk saatlerini gazete okumakla geçirdiğini ifade eden Pardeshi, "Görev yaptığım ülkede neler olup bittiğini anlamam gerek." dedi.

Pardeshi, okumalarının ardından ülkesinden gelen e-postalar ve mesajlarla ilgilendiğini ve toplantılar düzenlediğini anlattı.

Diplomasi, akademi ve ticaret gibi farklı sektörlerden ya da önemli isimlerle görüşmeler yapmayı planladığını söyleyen Pardeshi, akşamlarını diğer meslektaşları tarafından düzenlenen "ulusal gün" resepsiyonlarına katılarak geçirdiğini belirtti.

- "TÜRKİYE'NİN SAHİP OLDUĞU MEDENİYET VE KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇOK AZ ÜLKE VAR"

Büyükelçi Pardeshi, Türkiye'ye büyükelçi olarak atandığını öğrendiğinde "çok iyi" hissettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünyada Türkiye'nin sahip olduğu medeniyet ve kültürel mirasa denk olabilecek çok az ülke var. Bir medeniyet ülkesi Hindistan'dan geliyorum, tarih, kültür, medeniyet değerleri ve diğer kültürel tezahürler açısından çok zengin bir ülkede hizmet etmek her zaman büyük bir onur."

Pardeshi, burada görev almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "(Türkiye) Güzel bir ülke, kültürel olarak da diplomatik olarak da çok aktif. Hiçbir şeyin olmadığı tek bir gün yok. Bu yüzden bir diplomatın meşgul olmasını ve bunun keyfini çıkarmasını sağlıyor." dedi.

Görevine yeni başlamasına rağmen bir ay içinde ziyaret ettiği kentleri anlatan Pardeshi, İstanbul'a ve Hz. Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında Konya'ya gittiğini söyledi.

Pardeshi, Hindistan'da benzer sufi geleneklerinin olduğunu belirterek, "Konya'da Şeb-i Aruz Programı'nı izleme fırsatı buldum, büyüleyiciydi." diye konuştu.

- "BAKLAVA ÇOK EŞSİZ, HİNDİSTAN'DA BAKLAVAYA BENZER BİR ŞEY YOK"

Hindistan ile Türkiye arasındaki köklü ilişkilerin uzun yıllara dayandığını ve iki ülke mutfağının birbirine benzer yönlerinin bulunduğuna işaret eden Pardeshi, Türkiye'de olduğu gibi ülkesinde de helva yapıldığını anlattı.

Pardeshi, kebabın Türkiye'de olduğu gibi Hindistan'ın kuzeyinde de küçük farklarla yapıldığını kaydederek, "Sanırım Türkiye'de yapılan kebaplara kıyasla daha fazla baharat kullanıyoruz." dedi.

Hindistan'dan Türkiye'ye seyahat eden kişilerin, benzer yemeğe alışkın oldukları için kebabı sevdiklerini söyleyen Pardeshi, iki ülkenin vatandaşlarının da tatlıları çok sevdiğine işaret etti.

Pardeshi, "Baklava, çok eşsiz, Hindistan'da baklavaya benzer bir şey yok ama bu bize iki ülkenin de tatlıları sevdiğini gösteriyor." diye konuştu.

Bu zamana kadar geleneksel Türk yemekleri ve tatlılarından helva, baklava, pide ve kebap yediğini anlatan Büyükelçi Pardeshi, pideyi beğendiğini ve pizzaya benzettiğini kaydetti.

- "BOLLYWOOD'UN BURADA TANINDIĞINI BİLMEK BENİ MUTLU EDİYOR"

Pardeshi, Hindistan'da Türk dizilerinin beğenilerek izlendiğine dikkati çekerek, Ankara'ya gelmeden önce kendisine Türk dizilerinden bahsedildiğini anlattı.

Türk dizilerinin ülkesinde popüler olduğunu vurgulayan Pardeshi, Hint dizilerinin ve filmlerinin de Türkiye'de izlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Pardeshi, "Bollywood'un burada tanındığını bilmek beni çok mutlu ediyor." diyerek, bu alanda da işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Pardeshi, "Bunun (dizilerin) birlikte çalışmak için bir fırsat olduğunu düşünüyorum, Türkiye film yapımcılığı ya da dizi yapımı alanında çok gelişmiş." ifadesini kullandı.

- "HİNDİSTAN, DÜNYANIN 5. BÜYÜK EKONOMİSİ"

Pardeshi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere değinerek, "Diplomatik ilişkilerimiz 1948'de başladı. Hindistan, 1947'de bağımsız oldu. Türkiye, bağımsızlık ilanından sonra büyükelçilik açan ilk ülkelerden biriydi." dedi.

Diplomatik bağların yaklaşık 75 yıla uzandığına dikkati çeken Pardeshi, iki ülkenin önemli olduğunun altını çizdi.

Pardeshi, Hindistan ile Türkiye'nin küresel güneye ait olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hindistan, dünyanın 5. büyük ekonomisi ve önümüzdeki üç ila beş yıl içinde üçüncü sıraya ulaşma yolundayız. Satın alma gücü paritesine baktığımızda, Türkiye'nin 11. büyük ekonomi olduğuna inanıyorum, genç bir nüfusa sahip. Hindistan da genç nüfusa sahip."

Büyükelçi Pardeshi, "Hindistan'ı 2047'ye kadar gelişmiş bir ülke yapma konusunda güçlü bir kararlılığımız var." ifadesini kullandı.

- TİCARET HACMİNİN 20 MİLYAR DOLARA ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

Siyasi alanın yanı sıra ticari, ekonomik, halklar arası temaslar dahil olmak üzere birçok alanda işbirliği fırsatlarının bulunduğuna dikkati çeken Pardeshi, ilişkilerin ileriye taşınması için birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.

Pardeshi, Hindistan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere de değinerek, ikili ticaret hacminin iki yıl önce 14 milyar dolara ulaştığını, 2023 rakamlarının henüz açıklanmadığını ancak yaklaşık 10 milyar dolar olarak tahmin edildiğini söyledi.

Bu rakamın iki ülke arasındaki potansiyelin altında kaldığına işaret eden Pardeshi, ticaretin 20 milyar dolara çıkarılması yönünde çalışılacağını anlattı.

Pardeshi, ticaret ve yatırım alanında ilişkileri daha yüksek seviyeye çıkarmak için yeni fırsatlar arandığını sözlerine ekledi.