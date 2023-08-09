Türkiye'nin mega projesine 'çevreci' ödülü

Altyapı projelerinde başarılı işlere imza atan Türkiye, mega projelerle de dikkatleri üzerine çekmeyi sağladı. Son olarak çevre dostu ve sürdürülebilir altyapı projelerine örnek teşkil Avrasya Tüneli, dünya çapında bir ödüle layık görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatının (OECD), Avrasya Tüneli'ni "çevreci" ödüle layık görmesiyle ilgili, "Bu ödül, projemizin çevreye duyarlılığını ve gelecek nesillere bırakılacak sağlam bir altyapıyı temsil ettiğinin göstergesidir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı sektöründeki en büyük projelerinden olan Avrasya Tüneli, uluslararası arenada çevreci ödül aldı.

OECD tarafından desteklenen "Mavi Nokta Ağı Sertifikası" (Blue Dot Network- BDN) kapsamında başarılı bir pilot uygulama sürecini tamamlayan Avrasya Tüneli, çevre dostu ve sürdürülebilir altyapı projelerine örnek teşkil ediyor.

"AVRASYA TÜNELİ ÇEVRECİ YAKLAŞIMIYLA ÖNE ÇIKIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin bu prestijli ödüle layık görülmesinin, projenin uluslararası standartlara uygunluk ve çevresel sürdürülebilirlik açısından başarılı olduğunun kanıtı olduğunu belirtti.

Avrasya Tüneli'nin, çevreci yaklaşımı ve Paris İklim Anlaşması hedeflerine olan uyumuyla öne çıktığına dikkati çeken Uraloğlu, "Bu ödül, projemizin çevreye duyarlılığını ve gelecek nesillere bırakılacak sağlam bir altyapıyı temsil ettiğinin bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

AVRASYA TÜNELİ'NİN ÖNEMİ VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ

Avrasya Tüneli, Türkiye'nin iki kıtasını birbirine bağlayan önemli bir altyapı projesi konumunda bulunuyor.

Temeli 2011'de atılan tünel, Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayarak İstanbul trafiğini rahatlatmayı hedefliyor. Toplam 14,6 kilometre uzunluğundaki tünel ve bağlantı yollarıyla projenin amacı, Kumkapı ile Koşuyolu arasındaki seyahat süresini önemli ölçüde azaltmak ve böylece trafik yoğunluğunu an aza indirmek.

Söz konusu tünel, çevre ve enerji tasarrufu sağlamak için birçok teknolojik yenilikle donatıldı. Tünel, enerji verimliliği ve su altı yaşamını koruma odaklı olarak tasarlandı. Aynı zamanda projenin inşasında kullanılan malzemelerin çevresel etkileri de dikkate alındı.

Avrasya Tüneli'nin çevreci ödülü kazanmasındaki en büyük etkenlerden biri, Paris İklim Anlaşması hedeflerini destekleyen ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarını teşvik eden yaklaşımı benimsemiş olması. Bu ödül, projenin uluslararası alanda kabul gören ve takdir edilen bir standarda uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir göstergesi olarak dikkati çekiyor.

Tünelin çevreci ödülü alması, sadece Türkiye'nin değil, uluslararası alanda altyapı projeleri yürüten diğer ülkelerin de çevre ve sürdürülebilirlik ilkelerine daha fazla odaklanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

MAVİ NOKTA AĞI SERTİFİKASI HAKKINDA

Sertifika, ABD, Japonya, Avustralya ve Birleşik Krallık hükümetleri tarafından yürütülen bir girişim. Bu girişim, sürdürülebilir altyapı projelerini teşvik etmeyi ve dünya genelinde çevre dostu, şeffaf ve çeşitlilikçi altyapı yatırımlarını desteklemeyi amaçlıyor.



Avrasya Tüneli, bu sertifikayı alarak çevresel, sosyal ve finansal sürdürülebilirlik alanında sağladığı başarıyı tescillemiş oldu.